"Dalla Lega schiaffo a chi lavora in sanità: praticamente snobbate 500 osservazioni"

L'accusa di Straniero (Pd) in Commissione regionale. "Nei pochissimi emendamenti della maggioranza non c'è traccia. Abbiamo raccolto noi le osservazioni dei lavoratori del settore"

È iniziata questa settimana, in III Commissione Sanità, la discussione degli emendamenti alla riforma della sanità predisposta dal presidente Attilio Fontana e dalla vicepresidente Letizia Moratti. Una "non riforma", accusa il Pd, che denuncia l'atteggiamento di grande chiusura da parte del centrodestra e critica le scelte del presidente della Commissione, il leghista Emanuele Monti.

"Di 500 osservazioni portate dai diversi settori del mondo della sanità lombarda, pubblica e privata, quasi non c'è traccia nei pochissimi emendamenti della Lega, uno schiaffo bello e buono - dice Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd - È questo il modo in cui intendono ascoltare le proposte di chi lavora in sanità? Ce ne facciamo carico noi del Pd: abbiamo presentato 224 emendamenti, tutti di merito, che raccolgono le osservazioni e le richieste di modifica che noi condividiamo e che collimano con la nostra proposta".

Per i Dem, spiega Straniero, "Fontana e Moratti hanno presentato una non riforma, un'operazione gattopardesca e ora la blindano con una non discussione, dopo aver fatto finta di ascoltare medici, infermieri, operatori, università e terzo settore. È evidente che non sono in grado di cambiare davvero la sanità lombarda, ma noi non molleremo di un centimetro e pretenderemo di discutere fino all'ultimo articolo, in Commissione e in aula, stando sempre sul merito. La Lombardia ha sofferto troppo durante la pandemia, il minimo che possiamo fare è pretendere cambiamenti profondi, per la salute dei lombardi".