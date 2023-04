Capitan Ventosa di "Striscia la notizia" ad Abbadia per la discarica tra i boschi

Striscia la notizia ad Abbadia Lariana. Luca Cassol, in arte Capitan Ventosa, nella giornata di martedì è giunto sulle rive del lago, anzi, per la precisione nei boschi sopra il centro abitato. Motivo della visita una discarica di rifiuti a cielo aperto che purtroppo molti conoscono, in località Navegno lungo il sentiero che conduce alla celebre cascata del Cenghen (e di cui anche noi avevamo parlato in questo articolo).

Impossibile sapere chi abbia allertato il noto "paladino" della trasmissione Mediaset, ma è probabile si tratti di qualche cittadino di Abbadia stanco di vedere, a ogni passeggiata per i boschi, uno spettacolo indecoroso e difficile da accettare nel 2023. Risolvere il problema, però, è molto più complicato di quanto si possa pensare.

"Stiamo predisponendo un progetto di fattibilità"

A spiegarlo, così come ha fatto con Capitan Ventosa, è il sindaco Roberto Azzoni, che nel pomeriggio di martedì ha ricevuto la troupe di Striscia in Municipio. "Si tratta di una discarica comunale autorizzata negli anni '60 e '70, poiché purtroppo all'epoca era normale - dichiara il primo cittadino - Sono rifiuti solidi urbani ma inerti raccolti durante quei due decenni. Stiamo predisponendo con una società specializzata i primi passi per un progetto di caratterizzazione del materiale e di fattibilità della rimozione".

I tempi non saranno rapidi, d'altra parte quei rifiuti sono lì da 60 anni. "Conto entro fine anno di avere il progetto pronto per quantificare la spesa, ma parliamo di milioni di euro ed è scontato che non potrà dipendere soltanto dal Comune di Abbadia. Almeno sapremo come operare e se esistono situazioni di pericolo. Dai primi sopralluoghi sono state escluse".

Non c'è ancora una data certa nella quale sarà possibile seguire il servizio di Capitan Ventosa; con ogni probabilità verrà mandato in onda nel corso della prossima settimana. Da quando è stato eletto, nel 2019, per Azzoni è la seconda apparizione a Striscia la notizia, dopo quella del 2022 per la pista ciclabile "fantasma" che dovrebbe collegare Abbadia a Lecco. "Ho detto loro che mi manca solo il Tapiro" ha concluso scherzando il sindaco.