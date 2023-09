Studenti lasciati a piedi, intervengono i sindaci: "Mettiamo noi l'autobus"

Quattro sindaci alleati per garantire il servizio puntuale dei pullman dopo che alcuni studenti sono rimasti a piedi nell'ora di punta. Si tratta dei primi cittadini di Garlate, Pescate, Ballabio e Galbiate, pronti a intervenire con le proprie Amministrazioni per risolvere il problema, mettendo direttamente i pullman a servizio delle famiglie e bypassando gli accordi con gli attuali concessionari del servizio di trasporto pubblico.

A illustrare il problema e la probabile (drastica) soluzione è Dante De Capitani, sindaco di Pescate, già da giorni sul piede di guerra per ritardi, disagi e disservizi nella fascia oraria più delicata. "Stamattina guardando le cam poste in prossimità delle pensiline degli autobus nella fascia oraria dalle 7.15 alle 7.30 non ho visto nessun studente alla fermata - racconta De Capitani - Allora ho chiamato alcune famiglie per sapere come mai i figli non fossero presenti e mi hanno riferito che non si presentano più alle fermate del bus in quella fascia oraria perché non si ferma nessuno e rischiano di non arrivare a scuola".

Alcuni genitori decidono di portare i figli a scuola in auto e altri studenti prendono invece l'autobus prima, quello delle 6.45, alzandosi quindi all'alba per percorrere i due soli chilometri che li separano da Lecco. "Visto che le lettere alla società concessionaria non sortiscono effetto, e a quano pare neanche quella del Prefetto - incalza De Capitani - se da lunedì le cose non dovessero migliorare, valuterò la possibilità insieme al collega di Garlate di ripristinare noi come comuni l'autobus delle 7.17 in partenza da Garlate che è stato tolto quest'anno con pesantissime ripercussioni sul servizio".

"Quando ci sono problemi i sindaci intervengono. Non siamo qui a scaldare la sedia"

"Non possiamo farlo perché la tratta è in gestione ad un concessionario? Lo faremo comunque perché prima ci sono i nostri studenti e se ci sono mancanze nei nostri comuni i sindaci qui intervengono, non siamo stati eletti per scaldare la sedia - insiste De Capitani - I sindaci di Garlate, Pescate, Ballabio e Galbiate che stanno subendo disservizi continui sui trasporti, faranno fronte comune. Stamattina ci siamo confrontati telefonicamente e siamo tutti intenzionati ad andare fino in fondo. Io e il collega Beppe Conti anche dal lato legale perché riteniamo ci siano stati comportamenti da approfondire, considerato che sono stati lasciati a piedi e non trasportati ragazzi minorenni".

Il sindaco di Pescate precisa infine: "Ritengo che anche l'agenzia Tpl Como, Lecco e Varese abbia delle responsabilità perché sono loro che gestiscono le tratte dei trasporti e le società concessionarie, e nonostante le loro rassicurazioni di interessamento la situazione non è migliorata. Chiedo anche che vengano predisposti rimborsi per gli studenti che han pagato 297 euro di abbonamento e non hanno potuto utilizzare il servizio".