In 3.000 alle Giornate Fai di Autunno: "Grazie a tutti, ora nuove iniziative"

Anche nell'era della frenesia e della corsa quotidiana, la cultura e la riscoperta dei territori resistono e conquistano vittorie importanti. Lo dimostra l'ottimo risultato, in termini di interesse e di affluenza di pubblico, delle giornata Fai di Autunno anche a Lecco e dintorni. Oggi, annunciando nuove iniziative, i volontari guidati dalla coordinatrice Maddalena Medici, hanno ufficializzato l'ottimo dato di 3.000 visitatori ai luoghi e monumenti simbolo della città capoluogo scelti per questa edizione: la storica officina Badoni, i sotterranei e i resti del castello, il Ponte Azzone Visconti, l'hangar Manzoni e le storiche imbarcazioni Lucie.

"Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle nostre Giornate Fai di Autunno durante le quali abbiamo avuto una numerosa affluenza: ben 3000 persone hanno visitato le nostre aperture - conferma la coordinatrice della delegazione Fai di Lecco - Concluse le Giornate di autunno abbiamo pensato di dedicare questi mesi invernali alla storia dell’arte".

La visita a Oggiono

"Vorremmo proporvi come primo appuntamento una visita a Oggiono dove, per un breve periodo prima del suo ritorno alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, rimarrà esposto, nella sala consigliare del Comune, un dipinto di Marco D’Oggiono: 'La Madonna del latte'. Si tratta di un pittore appartenente al Rinascimento lombardo e allievo di Leonardo che ha lasciato altre opere rilevanti nel suo paese d’origine. Nella chiesa di Sant’ Eufemia infatti, dove proseguirà la nostra visita, sono custoditi il polittico e la lunetta dello stesso autore". In questo percorso i delegati del Fai saranno accompagnati dalla professoressa Laura Polo D’Ambrosio, docente di storia dell’arte al Liceo Classico Manzoni di Lecco. L'appuntamento è per il 6 novembre alle ore 17 con ritrovo sul sagrato della chiesa di Sant'Eufemia a Oggiono.