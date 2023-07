Successo per "La notte dei saldi": ancora 3 giovedì con i negozi aperti

L'attesa è stata ben ripagata: il primo giovedì di luglio con "Shopping di sera Lecco" ha conquistato residenti e turisti. A premiare la voglia dei negozianti di aprire in orario serale le proprie attività è stato senza dubbio anche l'inizio dei saldi estivi. E così ieri, giovedì 6 luglio - quarta data della manifestazione promosso a coordinata da Confcommercio Lecco - tante persone si sono riversate nelle strade del centro città per fare acquisti, "aiutate" pure da un meteo finalmente clemente.

"È stato sicuramente un bel giovedì: ho visto tanti negozi aperti e numerosi clienti fermarsi negli esercizi fino a tarda sera - commenta il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva - L'iniziativa Shopping di Sera, per cui ringrazio i colleghi che hanno aderito con convinzione anche quest'anno, è andata molto bene, favorita indubbiamente dall'avvio dei saldi. Posso dire che si è respirato un clima da 'giovedì sera estivo a Lecco'! Le sensazioni sono positive: i commercianti che hanno tenuto aperto possono sicuramente essere soddisfatti delle presenze registrate. Ora non resta che continuare su questa strada anche per i prossimi tre giovedì di aperture serali". Shopping di sera Lecco proseguirà ora con altre tre date, sempre il giovedì: 13, 20 e 27 luglio. Clicca qui per leggere l'elenco di tutte le attività aderenti.