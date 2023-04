Avviati a Suello i lavori per la nuova rete idrica

Avviati a Suello i lavori per la sostituzione della rete idrica lungo le vie ai Pascoli e San Miro. L'intervento rientra tra quelli previsti nel piano di ricerca e prevenzione delle perdite d'acqua predisposto da Lario Reti Holding, e sovvenzionati grazie ai finanziamenti ottenuti dai bandi Pnrr.

"Sono iniziate le opere lungo via ai Pascoli e via San Miro nel comune di Suello, necessarie a sostituire la rete di distribuzione idrica, soggetta ad alcune perdite negli scorsi anni" - confermano infatti gli uffici della società che si occupa di gestire il servizio idrico integrato per tutti i comuni della provincia di Lecco.

L’investimento di Lario reti consentirà di migliorare la situazione idrica garantendo portate migliori agli insediamenti in zona e aumentando l’affidabilità della rete. "Le opere, del valore di 150mila euro, sono finanziate con le sovvenzioni ottenute dai bandi Pnrr e termineranno con il prossimo autunno".