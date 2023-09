Sul lungolago lampioni più alti per contrastare i vandalismi

Partiranno lunedì 2 ottobre i lavori per la sostituzione di tutti i lampioncini della passeggiata a lago di Pescate. "Dopo aver sostituito tutte le lampade nel percorso lacustre che va dal parco Addio Monti al parco Fornace con impianti ad alta resa illuminotecnica e basso consumo, verranno smantellati i lampioncini dalla gestione problematica - fa sapere l'amministrazione comunale pescatese - Infatti, essendo posti in serie, senza fondazione e ad altezza bassa sono soggetti ad atti vandalici in continuazione e il nostro elettricista non riesce a star dietro ai guasti continui".

I lavori dureranno un mese

Gli attuali punti luce saranno sostituiti con pali alti come nel resto dei parchi, posti a distanza di 20 metri circa l'uno dall'altro con lampade intelligenti che andranno ad illuminare solo il lungolago e non le case poste lungo il percorso. I lavori sono stati affidati alla ditta Green city live e avranno la durata di circa un mese.