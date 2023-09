Sulle tracce della civiltà contadina

Riscoprire il valore del mondo contadino e dell'agricoltura, ricco di esperienze e tradizioni importanti anche nel territorio della provincia lecchese. Consiste in questo il lavoro portato avanti in questi mesi dai volontari dell’associazione "Conoscere Olginate in cammino" che hanno raccolto una serie di testimonianze orali e ricordi preziosi riguardanti la vita contadina e l’agricoltura che si svolgeva sulle colline olginatesi nel secolo scorso.

"Percorrendo i vecchi sentieri che un tempo facevano parte di una vera e propria rete di collegamento tra le varie frazioni - raccontano i volontari - si respira un’altra aria, un’atmosfera antica che si rinnova ancora nei gesti delle poche persone incontrate che abitano ancora la collina, che dissodano un terreno, sfalciano il prato, seminano ortaggi, puliscono i sentieri, raccolgono i prodotti della terra".

"Nella foto potete vedere Giovanni Gilardi detto il Barbis, una delle persone da cui abbiamo raccolto le testimonianze. Il signor Giovanni ci ha rilasciato ricordi preziosi sulla frazione di Serigola. Per riscoprire il mondo contadino delle colline tra Olginate e Valgreghentino abbiamo organizzato una camminata aperta a tutti in programma domenica 1 ottobre, proprio in queste zone". Nell'occasione verranno illustrati anche i risultati del lavoro portato avanti da "Conoscere Olginate in cammino".

La passeggiata di domenica 1 ottobre permetterà ai partecipanti di conoscere in particolare la storia delle frazioni della Piana, di Consonno, di Serigola e Parzanella Alta. Il ritrovo è in programma alle ore 8.30 presso piazza Volontari del sangue a Olginate. Da qui si partirà lungo un tragitto di circa 8 chilometri. "Ad ogni tappa del percorso sarà possibile ascoltare i racconti e le testimonianze della civiltà contadina di ieri e di oggi". Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie): conoscere.olginate@gmail.com, telefono 340 1297226.