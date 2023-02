Superenalotto, centrato il '6' più ricco di sempre: le quote anche in Lombardia

Dopo più di un anno e mezzo, è tornato il '6' del SuperEnalotto. Il jackpot da record da oltre 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso di giovedì 16 febbraio. È la vincita più alta di sempre. La sestina è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. Il precedente '6' risale al 22 maggio 2021, quando un giocatore vinse 156 milioni di euro giocando una schedina a Montappone, in provincia di Fermo, nelle Marche.

Come illustrato dai colleghi di MilanoToday, il premio è stato centrato con un sistema giocato da 90 persone, che hanno speso 5 euro a testa. Ciascuno di loro vincerà circa 4 milioni e 123mila euro. Il maggior numero di quote (6) è stato giocato in una ricevitoria di Atripalda (Avellino), mentre alcune delle schedine sono state giocate in ricevitorie milanesi e lombarde.

La Dea Bendata bacia una ricevitoria di Rovetta

In particolare, una quota è stata giocata al Tabacchi Stadio di via Novara 123 (Milano), al Sisal Entertainment spa di via Ugo Bassi 6 (Milano), alla Tabaccheria Francesca di via Cimabue 2/b (Pioltello), alla Tabaccheria del Domm di via Dogana 1 (Milano), alla Edicola Tabacchi di via De Gasperi 22 (Rovetta, Bergamo), al Bar Edicola Stazione di largo Matteotti 2 (Toscolano Maderno, Brescia) e al Bar Tabacchi Ca' Rossa di via 5 Giornate 17 (Caronno Pertusella, Varese).