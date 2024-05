Al via il taglio del verde a bordo di strade e marciapiedi: date e vie interessate

Dopo il maltempo delle ultime settimane, partirà lunedì prossimo, 3 giugno, il primo taglio annuale del verde presente ai bordi delle strade e dei marciapiedi. Lo ha annunciato l'Amministrazione comunale di Lecco precisando che gli interventi proseguiranno per un mese in tutta la città.

Il programma prevede interventi nel rione di Chiuso lunedì 3 e martedì 4 giugno, a Maggianico mercoledì 5 e giovedì 6, a Pescarenico venerdì 7 e sabato 8, in centro lunedì 10 e martedì 11, a Santo Stefano mercoledì 12 e giovedì 13, a Castello venerdì 14 e sabato 15, in zona Caleotto lunedì 17 e martedì 18.

E poi ancora a Belledo mercoledì 19 e giovedì 20, a Germanedo giovedì 20 e, venerdì 21 e sabato 22, ad Acquate lunedì 24 e martedì 25, nei quartieri di Bonacina e a Olate mercoledì 26 e giovedì 27, a San Giovanni venerdì 28 e sabato 29, a Laorca lunedì 1° e martedì 2 luglio e, per finire, a Rancio mercoledì 3 e giovedì 4 luglio.

Gli operatori della ditta Colombo Giardini Srl, che effettueranno gli interventi di sfalcio, effettueranno la pulizia delle strade post taglio in giornata. Per maggiori informazioni o per segnalazioni è possibile scrivere a manutenzione@comune.lecco.it.