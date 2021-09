Tamponi antigenici a 15 euro nei centri di Cab Polidiagnostico

Negli ultimi giorni è calata drasticamente la richiesta di persone che chiedono di poter effettuare tamponi antigenici per ottenere il Green Pass. A comunicarlo è Cab Polidiagnostico, che ha scelto di venire incontro ai pazienti che ancora hanno la necessità di effettuarli riducendone il costo. Presso i centri di Cab è infatti possibile prenotarsi ed effettuare il tampone antigenico rapido al costo di 15 euro, un prezzo che punta ad allinearsi con le linee guida dettate dal Ministero della Salute. Lo ha annunciato il direttore di Cab Polidiagnostico Paolo Godina.

"Le richieste di tamponi antigenici sono francamente, e direi per fortuna, diminuite - spiega - I pazienti che ancora li richiedono e li prenotano sono per lo più viaggiatori o persone non vaccinate che chiedono di fare tamponi, o addirittura pacchetti di tamponi da effettuare nel tempo; quindi la richiesta c'è ancora. Abbiamo deciso di allinearci a quello che è l'accordo che il Ministero della Salute ha stipulato con le farmacie e così abbiamo ridotto le tariffe drasticamente. La nostra tariffa per tamponi antigenici rapidi è passata a 15 euro, praticamente al suo valore di costo, ma lo facciamo comunque volentieri come messaggio positivo per avvicinarci sempre di più alla popolazione, che ormai da anni ci dà fiducia e si rivolge a noi per molti altri servizi. Ritengo che sul Covid non ci si debba guadagnare o perlomeno non si debba speculare. Siamo riusciti ad abbassare le tariffe perché il mercato in questo anno è cambiato radicalmente. Un anno fa trovare tamponi sul mercato era difficile, costavano tantissimo ed era pertanto difficile organizzare le attività. Attualmente il prezzo dei tamponi è sceso e sul mercato abbiamo un'ampia scelta, quindi non abbiamo problemi di rifornimento".

I "Covid Point" sul territorio

Per garantire una maggiore accessibilità ai propri servizi per quanto riguarda i test Covid, inoltre, Cab Polidiagnostico ha anche ampliato la propria offerta di spazi con dei punti tampone, detti "Covid Point" sul territorio. Questi sono presenti a Erba, Biassono e Barzanò.

Cab è inoltre sempre al lavoro per migliorare la qualità del servizio offerto. Al momento il gruppo sta lavorando all'implementazione di tutti i servizi informatici per garantire un rilascio immediato del Green Pass e del referto. "Da parte nostra continuano gli investimenti in questo settore, anche se spero vivamente che nel giro di qualche mese sfumino anche queste necessità perché del Covid, francamente, ci siamo tutti stancati" ha concluso Godina.