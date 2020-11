Emergenza Covid, Cab Polidiagnostico: «A novembre la curva si è appiattita»

Dopo la crescita dei tamponi positivi registrata a ottobre, ora la curva si sta appiattendo. Questo è il quadro che risulta dai dati relativi ai tamponi svolti nei centri di Cab Polidiagnostico sul territorio della Brianza.

L'andamento dei tamponi positivi registrato da Cab ricalca quello della seconda ondata della pandemia, e dà speranza in vista dei prossimi mesi. «Nel mese di ottobre fino alla prima settima di novembre abbiamo notato un'impennata dei tamponi positivi e delle richieste - spiega Paolo Godina, direttore di Cab Polidiagnostico - Nelle ultime settimane cè stato un leggero calo delle richieste e un appiattimento e inversione della curva dei positivi. Sicuramente le azioni di contenimento del Governo e della Regione si sono rivelate efficaci».

Il rapporto dei tamponi effettuati al Cab

L'appello che giunge dal Cab Polidiagnostico è quello di non mollare ora, continuando a rispettare le norme sanitarie per arginare i contagi. Per venire il più possibile incontro alla popolazione, inoltre, i centri hanno ampliato la disponibilità di offerta, con la possibilità di prenotare gli appuntamenti anche nel weekend.

«Non dobbiamo sprecare gli sforzi fatti fino a ora anche se dal punto di vista sociale, economico e psicologico non è facile affrontare questo secondo lockdown - conclude il dottor Godina - Come Cab abbiamo cercato di ampliare l'offerta aprendo i punti prelievo anche il sabato e la domenica. Per limitare il tempo di permanenza è stato attivato un servizio di prenotazione e pagamento online».