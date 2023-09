L'arte di Jo: da 30 anni disegna tatuaggi. "Durante le sedute si crea un feeling pazzesco"

In tanti in via Parodi a Mandello hanno notato nei giorni scorsi i palloncini colorati all'esterno dello Studio tattoo a segnare il trentennale di attività di Jo Lissoni. In occasione di questo compleanno speciale, hanno festeggiato con lei Manuel e Nina, operatori per l'occasione di walk-in piercing e tattoo, oltre a tanti amici e clienti dell'attività. Per l'occasione abbiamo chiesto a Giovanna (detta Jo) di portarci alla scoperta del suo mondo.

"L'arte del tatuaggio mi ha sempre affascinata, ma non l'ho mai vista come un modo d'essere o uno status symbol. L'ho sempre pensata come un'esperienza mistica - racconta Jo Lissoni - E poi, da bambina, mio padre prendeva delle riviste a tema che mi hanno subito incuriosita, talvolta parlavano di persone tatuate che vendevano la pelle ai collezionisti".

"Molte persone di ogni età al primo tatuaggio vengono da me"

Quale target di età accede al tuo centro? "Diciamo che da me vengono soprattutto i ragazzi giovanissimi che vivono la loro prima esperienza con i tatuaggi. Forse perché sembro una specie di zia e rassicuro - dice sorridendo - Più in generale molte persone di ogni età al loro primo tatuaggio vengono da me. Offrendo loro servizi differenti ho un ventaglio di età piuttosto ampio che non saprei definire. Ci sono appunto ragazzi e ragazze appena maggiorenni, ma anche quarantenni e cinquantenni. Vengono nel mio laboratorio anche donne over 70".

Il lavoro a Lugano e l'uomo da guinness dei primati

Oggi festeggi trentanni di inchiostro sulla pelle... hai qualche ricordo particolare del tuo lavoro? "Sono tantissimi i ricordi che ho di questo bellissimo mestiere. La cosa più dolce che rammento è quella legata ad Angelo Piovano, anziano signore piemontese, tatuato al punto di ricevere il titolo di Guinnes dei primati. Con lui ho avuto modo di chiaccherare molte volte. Quando lavoravo a Lugano veniva da me in studio e bevevamo insieme il caffè. E ogni volta che lo trovavo alle convention mi chiedeva se mi ricordavo di lui. Mi faceva sorridere questa cosa, perchè era impossibile dimenticarlo".

L'importanza del tenersi aggiornati

Aspirazioni, progetti futuri? "In ambito lavorativo credo di non volere nulla più di quello che ho già, anche se mi piace tenermi sempre aggiornata. Faccio spesso corsi di aggiornamento insieme a un collega che collabora spesso con me. È molto bello potersi confrontare con chi è più giovane ed ha idee differenti. Nei progetti ho una mostra a tema che sto preparando con una collega. Ci stiamo lavorando".

"L'arte del corpo tatuato è meravigliosa"

Jo ripercorre quindi come è nata questa sua passione per il tatuaggio, diventata poi lavoro. "Certo è che se il mio papà non mi avesse portata a Milano 30 anni fa ad acquistare ciò che serviva per poter intraprendere quest'arte, oggi farei altro. Mia mamma in realtà era invece molto perplessa e non proprio felice. Lei avrebbe preferito che io continuassi a disegnare sulla carta e a dipingere sulla tela. Papà invece era più moderno".

"Comunque dipingo e disegno, l'arte del corpo tatuato è meravigliosa. Le persone si affidano a te e ti confidano i loro segreti che poi vengono trasferiti su pelle come messaggi in codice. Si crea un feeling pazzesco durante le sedute di tatuaggio, è tutto molto bello. Ma purtroppo talvolta ci sono anche alcune storie tristi e se sei empatico come me, ad ascoltarle ne soffri". Nel negozio di Jo sono arrivati anche clienti dall'estero nei giorni del compleanno e di recente Lissoni ha tatuato alcuni simboli Guzzi in occasione del Motoraduno. "Un abbraccio e un grazie a tutti coloro che hanno festeggiato con me. Ora avanti con nuovi obiettivi e tattoo" (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)