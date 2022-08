Tavolini e dehors, "Un errore attuare la delibera voluta dall'Amministrazione"

Corrado Valsecchi va all'attacco dell'Amministrazione in merito all'entrata in vigore del nuovo regolamento su tavolini e dehors. "Se c'è un errore madornale che si sta facendo in questo momento è quello di dar corso alla delibera voluta dall'amministrazione Gattinoni - scrive il capogruppo di Appello per Lecco - Chiunque di noi ha potuto vedere passando dalle piazze Cermenati e piazza XX settembre quanto siano serviti i tavolini nelle piazze del centro città. Quasi sempre pieni, pienissimi e overbooking durante il weekend. Ora da fine settembre si intende cambiare, ma perché? Quale sperimentazione migliore di questa estate possiamo ritenere valida?"

"Purtroppo questa Giunta continua a perseverare nel perseguire cose sbagliate e non comprendere che non è facendo i bastian contrari e mettendo in discussione tutto quello che c'era prima che si affrontano i reali problemi della nostra città - incalza Corrado Valsecchi - A nessun amministratore verrebbe in mente dopo il boom turistico post lockdown che ha premiato Lecco di mettere in discussione tavolini che peraltro hanno consentito di garantire un buon livello di occupazione nel settore commerciale e della ristorazione".