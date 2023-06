Prima della chiusura per la lunga riqualificazione, il Teatro della Società di Lecco costava circa 380mila euro ogni anno al Comune. L'idea, una volta che verrà riaperto per la fine del 2024 - dichiarazioni alla mano -, è quella di aprirsi al mondo privato per renderlo un asset quantomeno autosufficiente, anche perchè le recenti difficoltà legate alla spesa corrente non lasciano grande spazio a ingenti iniezioni di denaro pubblico per la copertura dei "buchi". Da qui nasce l'idea della giunta Gattinoni: mettere in piedi una raccolta fondi, con tanto di manifestazione d'interesse indetta lo scorso 24 maggio alla quale hanno partecipato quattro realtà italiane. Si tratta di Patrimonio Cultura Srl di Milano, Alcantara Srl di Messina, Pirene Srl di Roma e Welcome Srl di Bergamo.

Il Teatro della Società di apre alla raccolta fondi

Ad aggiudicarsi la gestione “del servizio di fundraising e comunicazione a favore del Teatro della Società” di piazza Garibaldi è stata la realtà lombarda, già ben nota a queste latitudini per aver gestito la comunicazione di vari eventi istituzionali. Tra le motivazioni di Palazzo Bovara spicca l'elenco di “alcuni possibili soggetti oggetto di contatto, effettivamente esistenti a Lecco, così come vengono quantificate puntualmente le azioni che verranno svolte ed elaborato un piano economico puntuale”. La spesa totale a carico del Comune è di 48.739 euro, che sosterrà un progetto di comunicazione lungo 57 pagine: prevista nel 2023 la riapertura del teatro - a fine giugno e inizio o metà ottobre - alla cittadinanza per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori, iniziativa prevista anche nel 2024 per prepararsi all'attesa riapertura prevista per il mese di dicembre. Tutto per sollecitare una massa quanto più ampia di potenziali donatori.