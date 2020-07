Polizia Locale: a Lecco controlli con le postazioni telelaser e sui monocicli

Al via i controlli della velocità a mezzo telelaser TruCam a cura degli agenti della corpo di polizia locale di Lecco.

Ogni settimana sul portale istituzionale del Comune di Lecco a questo collegamento saranno pubblicate le arterie interessate dalle postazioni mobili di rilevazione, per incentivare un rispetto rigoroso dei limiti di velocità, elemento chiave nella prevenzione degli incidenti stradali. Tale servizio viene infatti svolto per tutelare la sicurezza stradale e, così come stabilito dai provvedimenti del Ministro dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno in materiale, le stazioni di controllo della velocità sono anche segnalate in loco, in maniera visibile e ad una distanza adeguata dal punto di rilevazione.

Controlli su lungolago, corso Bergamo e viale Tonale

Attenzionate, questa settimana, da lunedì 20 a domenica 26, Lungo Lario Piave, corso Bergamo e via Tonale. Importante ricordare inoltre come il limite di velocità sul territorio cittadino sia di 50 km/h (ove non diversamente ed espressamente segnalato).

Nella tabella si trovano gli importi delle sanzioni previste per le rispettive violazioni che, se commesse dopo le 22 e prima delle ore 7, sono aumentate di un terzo.

Controlli sui monopattini elettrici

Partiti infine anche dei controlli mirati in tema di circolazione con monopattini elettrici, sia sulle caratteristiche dei mezzi, equiparati ai velocipedi, sia in relazione al rispetto delle norme di comportamento alle quali i conducenti si devono attenere, descritte a questo collegamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Aumenta il presidio sulle strada cittadine con la nuova strumentazione in dotazione al comando della polizia locale, che da oggi in poi potrà incrementare la sua azione finalizzata a una maggiore sicurezza della nostre strade - sottolinea l'assessore alla polizia locale del Comune di Lecco Francesca Bonacina -. Anche sul fronte dell'informazione ai cittadini, strumento fondamentale per tutti gli utenti della strada, l'attenzione del Comune è e resta alta».