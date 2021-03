Teleriscaldamento, l'Assemblea dei Soci di Silea decide per l'aggiornamento ed elegge Polano nel Comitato

L’Assemblea intercomunale dei Soci di Silea, convocata nel tardo pomeriggio di giovedì, ha deciso di aggiornare la prosecuzione della trattazione del punto all’ordine del giorno dedicato al partenariato pubblico-privato per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco, «essendosi prolungato a lungo il dibattito ed essendo stato richiesto da alcuni partecipanti un lasso di tempo per un ulteriore approfondimento e confronto. Il dibattito su questo punto proseguirà in una prossima seduta dell’Assemblea, convocata per il 18 marzo».

All’unanimità è stata approvata l’elezione di Flavio Polano, sindaco di Malgrate, quale componente del Comitato ristretto, di cui farà parte come invitato Roberto Sergio Azzoni, primo cittadino di Abbadia Lariana. in rappresentanza dei comuni del Lago.