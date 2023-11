Entra nel vivo la maratona Telethon Lecco, esempio nazionale

Raccogliere un euro in più rispetto al record nazionale già raggiunto l'anno scorso pari a 333.900 euro, sempre con un unico importante obiettivo: sostenere la ricerca contro le malattie genetiche, favorendo così cure, terapie, speranze e risultati concreti. Questa la meta della maratona Telethon 2023, giunta alla sua 32esima edizione. Gli eventi entreranno nel vivo nei prossimi giorni con un ricco calendario di oltre 70 appuntamenti tra città e territorio nei prossimi due mesi.

La presentazione della maratona si è tenuta nella sala consiliare del municipio di Lecco alla presenza di promotori, volontari delle associazioni coinvolte e autorità locali. In realtà molte iniziative, come spiegato dai coordinatori Renato Milani (Telethon provinciale Lecco) e Gerolamo Fontana (Uildm), sono già andate in scena, compresi gli incontri nelle scuole. Molte le lodi all'operato del team Telethon, a partire da quelle del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, del consigliere provinciale Carlo Malugani e del presidente di Ltm Alfredo Polvara.

"Un orgoglio nazionale, avanti così verso nuovi risultati"

"Siamo arrivati al nostro 32° anno di raccolta fondi Telethon, 32 anni che portiamo il nome di Telethon attraverso la provincia di Lecco - hanno sottolineato Milani e Fontana - Un impegno continuo che vede decine di amministrazioni e associazioni al nostro fianco. Saranno infatti anche quest’anno 90 i comuni coinvolti, compresi alcuni delle province limitrofe. La classica maratona è partita a fine ottobre e si concluderà il 28 dicembre. Praticamente 60 giorni di eventi con più di 70 appuntamenti in tutto il Lecchese. A questi si aggiungono anche 55 scuole e con loro circa 12.000 studenti di ogni ordine grado che ascolteranno la lezione Telethon e soprattutto una lezione di solidarietà".

"Questo 2023 è un anno che segna una svolta - hanno aggiunto i due coordinatori di Telethon Lecco - Perché mentre ripetiamo che 'ogni vita conta', aggiungiamo 'costi quel che costi'. Quest’anno, dopo tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni, abbiamo dovuto constatare che le malattie genetiche rare sono, purtroppo, ancora orfane. Al punto che terapie che hanno salvato vite in tutto il mondo rischiano di essere ritirate perché non sostenibili economicamente secondo le logiche attuali di sviluppo e commercializzazione dei farmaci. E abbiamo fatto una scelta che è la coerente, e secondo noi irrinunciabile, evoluzione della nostra missione: mantenerle noi sul mercato, garantire che siano sempre disponibili per quanti ne avranno bisogno. È una sfida enorme, ma lo era anche, nel lontano 1990, puntare alla cura di patologie di cui si sapeva poco o nulla. Un impegno che perseguiamo insieme per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono".

"Senza Telethon e senza l’aiuto di tutti le malattie genetiche rare non sarebbero nemmeno considerate - hanno quindi ricordato Milani e Fontana - Ma la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura. Noi crediamo e speriamo che tutti i lecchesi siano ancora pronti a costruire questo enorme progetto insieme a noi. Senza di voi non saremmo mai arrivati a questo punto. Per continuare però con successo su questa strada abbiamo bisogno di avervi sempre accanto. Insieme possiamo dare a un bambino malato e alla sua famiglia l’aiuto più grande: una speranza concreta".

Non sono poi voluti mancare alla presentazione Celeste Scotti (direttore ricerca e sviluppo fondazione Telethon) e Veronica Malatesta (gestione volontari e Sviluppo campagne fondazione Telethon) che hanno a loro volta parlato della mobilitazione di Telethon Lecco come di un esempio di portata nazionale del quale andare orgogliosi. "Grazie a tutti voi per l'impegno, i risultati e l'entusiasmo - ha commentato Scotti - Telethon si sta evolvendo per vincere nuove sfide e oggi si occupa di tutta la filiera: ricerca, cura, terapie e assistenza ai pazienti. Registriamo risultati importanti. Ora ci sono nuove terapie che vogliamo portare avanti sempre parallelamente alla ricerca, quindi abbiamo bisogno di tutti voi". Sulla stessa lunghezza d'onda Veronica Malatesta: "Sono onorata di essere qui oggi. In 31 anni Lecco e provincia hanno raccolto ben 5 milioni di euro, una cifra incredibile. Grazie a tutti coloro che sostengono Telethon".

Da 32 anni in prima fila per sostenere ricerca, cure e terapie

“Questo è il 32° anno in cui Telethon garantisce il suo impegno per e con Lecco, un impegno ripetuto nel 2023 a fianco di iniziative promosse dall’amministrazione comunale e da tante altre realtà della città e del territorio - dichiara il sindaco Mauro Gattinoni - Desidero citare il partecipatissimo torneo di burraco Città di Lecco, il Canta Lucio Battisti in piazza Garibaldi e il successo della 50° Camminata Manzoniana del 1° ottobre, che ha battuto il record dello scorso anno andando a stabilire un nuovo primato assoluto con oltre 4.000 iscritti. In tutti questi contesti, e per quelli futuri, il Comune di Lecco è orgoglioso di sostenere Telethon, una realtà il cui scopo principale è mantenere sul mercato le terapie volte a contrastare le malattie genetiche rare e garantire che siano sempre disponibili per quanti ne avranno bisogno. È una sfida enorme che Telethon accetta con coraggio di affrontare e che Lecco e il suo territorio, con costante generosità, supportano".

Carlo Malugani ha quindi sottolineato: "Un sincero grazie va a tutti voi a nome della Giunta provinciale guidata da Alessandra Hofmann per la mobilitazione che mettete in campo e per i risultati ottenuti. La realtà lecchese si conferma sempre molto generosa ed è prima in Italia per donazioni, quindi un motivo di orgoglio per tutto il territorio. La ricerca non può e non deve fermarsi".

Due mesi di eventi

Tanti, come detto gli appuntamenti in programma. Eccone alcuni di cui si è parlato proprio in sala consiliare. Si partirà domani, giovedì 16 novembre alle 18.30 all'Erba Hotel Leonardo da Vinci con l'apericena di beneficenza "Buon compleanno Breva e Tivano, mentre nella serata di venerdì 17 al teatro Excelsior di Erba si terrà il concerto tributo ai Queen "Mercury Legend". Domenica 18 tradizionale castagnata in piazza Garibaldi a Lecco dalle 10 alle 18. Venerdì 1° dicembre alle 19.30 la parrocchia Cappuccini di viale Turati ospiterà il torneo di burraco San Nicolò città di Lecco. E poi ancora "Canti e incantamenti della montagna" con tre corali del territorio al teatro Artesfera di Valmadrera, sabato 2 dicembre alle 21. Lunedì 4 dicembre alle 20.45 concerto di Natale a cura delle orchestre e del coro della scuola media Manzoni di Calolzio, al Dancing Lavello. Si proseguirà quindi con la tradizionale inaugurazione dei presepi per Telethon e poi ancora tanti altri concerti, eventi e spettacoli fino a inizio gennaio.