Telethon Lecco colleziona record: altri 333.900 euro per la ricerca

"La strada da fare per combattere le malattie genetiche rare è ancora tanta, ma noi ci mettiamo sempre tutto il nostro impegno ed entusiasmo. E anche quest'anno i risultati sono stati davvero soddisfacenti. Ringraziamo le associazioni e i cittadini che hanno sostenuto la nostra maratona. Per il territorio lecchese si tratta di un altro record. E grandi sono anche i risultati della ricerca: questi ci danno la forza e lo spirito per impegnarci ogni volta di più". Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon Lecco commenta così il risultato della maratona Telethon 2022: ben 333.900 euro raccolti a sostegno della ricerca medico scientifica. Un vero e proprio esempio a livello nazionale, che si unisce ai precedenti degli anni passati per un totale di oltre 5 milioni di euro raccolti dal 1992, primo anno di un'iniziativa cresciuta sempre di più.

I dati dell'edizione 2022 appena conclusa sono stati illustrati oggi al Politecnico di Lecco alla presenza di Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon, la quale ha lodato la generosità dei lecchesi. Presenti anche il sindaco Mauro Gattinoni e il presidente della Provincia Alessandra Hofmann i quali si sono a loro volta complimentati con promotori, associazioni e volontari in prima linea per questa maratona benefica che rende onore al nome di Lecco a livello nazionale. "Sono numerose le iniziative che hanno permesso di raccogliere questa cifra importante - ha commentanto Gerolamo Fontana, presidente della Uildm e ideatore di Telethon Lecco oltre 30 anni fa insieme al fratello Angelo - Siamo tornati nei teatri, nelle piazze, nelle scuole dopo l'emergenza covid. E anche le aziende hanno dato ancora una volta un grande contributo. Grazie a tutti, il nostro impegno è quello di continuare a sostenere sempre di più la ricerca".