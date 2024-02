Nuovo record Telethon con 365.800 euro raccolti: "Lecco e la sua provincia orgoglio nazionale"

Forse non farà più notizia, ma è la notizia. Lecco e la sua provincia si confermano ancora una volta un esempio nazionale nella raccolta fondi a sostegno della ricerca medico scientifica con il nuovo record firmato Telethon. Il terzo consecutivo, più altri passati da quando iniziò questa meritoria avventura nel 1992 grazie alla mobilitazione dei gemelli Gerolamo e Angelo Fontana, insieme a Renato Milani. Di strada, rispetto ai 6.271 euro di allora ai ben 365.800 euro dell'ultimo anno, ne è stata fatta. La cifra è stata ufficializzata oggi in municipio a Lecco alla presenza di coordinatori e volontari della "maratona" benefica, di ricercatori e autorità locali. Nel 2023 a conti fatti la raccolta Telethon nella nostra provincia ha raccolto ben 1.000 euro al giorno.

"Vi confermate un vero orgoglio nazionale, un esempio di unità e voglia di fare che proietta voi volontari, cittadini e coordinatori di Telethon Lecco al primo posto in Italia - hanno sottolineato Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon e Alessandro Betti, direttore della raccolta fondi a livello nazionale - Grazie ai fondi raccolti possiamo dare risposte concrete e nuove speranze nelle cure delle malattie genetiche, sostenendo anche la cura di farmaci specifici altrimenti fuori commercio. La vostra provincia è già nota per essere operosa, ora possiamo dire che è anche generosa in modo eccezionale. Tra l'altro la cifra raccolta cresce ogni anno di più. Grazie davvero e avanti così".

"365.800 volte grazie! - hanno detto con gioia Renato Milani e Gerolamo Fontana - È questo l’incredibile risultato della cifra raccolta nella nostra 32° maratona a favore di Telethon nell’anno da poco concluso, nel Lecchese. Un risultato a dire poco straordinario, addirittura inaspettato e superiore al grandissimo record di 333.900 euro dell’anno precedente. Un dato notevole che dimostra l’attaccamento ai valori e alle necessità degli ammalati delle malattie genetiche rare, un senso di rispetto per tutti quei bambini che nascono ogni giorno con queste terribili malattie. Il nostro grazie più importante è dunque tutto dedicato ai cittadini della Provincia di Lecco e ai cittadini dei 10 comuni bergamaschi a noi vicini e coinvolti nella nostra maratona".

Tutti i dati: "365.800 volte grazie!"

Entrando più nel merito dei dati, grazie a ben 133 iniziative sul territorio sono stati raggiunti 150.072 euro, a cui si sommano i fondi raccolti in ben 80 comuni con la promozione di banchetti ed eventi benefici (112.907 euro), in 70 aziende (112.907 euro) e in 52 scuole (43.675 euro) dove gli studenti hanno dimostrato un significativo interesse e una concreta partecipazione.

"In 33 anni di continua presenza, il nostro territorio esprime l’indiscussa capacità di sostenere la ricerca scientifica con un incrollabile lavoro di squadra che ad oggi continua a rappresentare un esempio unico in Italia - hanno aggiunto il coordinatore di Telethon Lecco e il presidente della Uildm - Tutto questo impegno e questa passione hanno consentito di raccogliere, nel corso di questi meravigliosi 32 anni, la straordinaria cifra di 5.424.149,52 euro. Anche nel 2024 la maratona numero 33 ripartirà con la nostra consueta e incrollabile passione".

“Un record strabiliante incornicia i risultati della maratona Telethon 2023 - ha commentato a sua volta il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni - 365.800 euro è infatti la cifra della generosità di tanti lecchesi: dalle aziende ai Comuni, dalle scuole ai proventi messi insieme nelle iniziative per la cittadinanza. Davanti a questo primato assoluto, che batte ogni raccolta dei 31 anni precedenti per la nostra provincia, siamo ancora più orgogliosi di ospitare oggi, nella sede di palazzo Bovara, questo momento. Lecco dimostra, ancora una volta, di essere un territorio fatto di persone generose e attente, solidali e altruiste, capaci di rispondere con convinzione alla missione di Telethon".

Parole di lode per l'impegno profuso e i risultati raggiunti sono state espresse anche da Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco. "Grazie davvero a Telethon, alla capacità di chi vive e opera in questo territorio di creare comunità e di raggiungere insieme risultati esemplari a livello nazionale. Se ogni anno viene stabilito un record, tra l'altro in un ambito importante come quello della ricerca, vuol dire che Lecco e la sua provincia hanno un importante capitale umano sul quale tutti noi possiamo, con orgoglio, contare".