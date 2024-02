L'amore sbocciato con Telethon: Renato e Anna annunciano le nozze

Galeotta fu Telethon. Anche se il sentimento tra Anna Screpis e Renato Milani era già nato sul luogo di lavoro, la loro storia d'amore è poi sbocciata durante la maratona dei record che ha proiettato la realtà lecchese alla ribalta nazionale per il numero di fondi raccolti a sostegno della ricerca. Nei giorni scorsi, proprio durante la presentazione in municipio degli ultimi dati che hanno confermato Lecco ai vertici italiani per generosità e mobilitazione, Anna e Renato hanno ufficializzato la loro scelta di convolare a nozze il prossimo 7 giugno. Un annuncio gioioso accompagnato dagli applausi di amici e autorità presenti.

"L'amore è nato sul luogo di lavoro, eravamo tutti e due a Medialario, Renato aveva ha poi iniziato a impegnarsi con Telethon, mi ha coinvolta e io sono rimasta coinvolta... in tutti i sensi... - sorride Anna Screpis - Negli anni il nostro legame è diventato sempre più forte e adesso abbiamo deciso di sposarci". Telethon provinciale di Lecco ha una storia trentennale e l'impegno in prima in linea di Renato e Anna dura da oltre un decennio.

"Per gli amici più intimi non è una notizia a sorpresa, tanto che gli eventi Telethon di quel periodo li stiamo posticipando o anticipando - aggiunge Renato Milani - Mi sono infatti capitate delle richieste di eventi per la data del 7 giugno, ma li abbiamo messi in cantiere per la settimana successiva proprio perchè abbiamo voluto prenderci questi 11 giorni solo per noi. Sì, possiamo proprio dire che l'esperienza fianco a fianco nella maratona benefica per la ricerca medico scientifica ha consolidato il nostro amore".

Dove vi sposerete e chi vi unirà in matrimonio? "Abitiamo a Lecco, ma abbiamo scelto Bellano per il rito civile anche per l'amicizia con il sindaco Antonio Rusconi che è a sua volta molto attivo in Telethon - aggiungono Anna e Renato - Il pranzo di nozze sarà poi alla Trattoria Bodega di Abbadia. Più precisamente la cerimonia ufficiale si terrà in municipio a Bellano il 30 di maggio e poi dai Bodega il 7 giugno ci sarà la festa nella quale ripeteremo in modo più ampio il rito civile tenuto in comune e abbracceremo ancora più forte i nostri cari e i nostri amici". E chissà che la torta nuziale non avrà anche un cuore con la T di Telethon.