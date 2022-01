Difficoltà nel prenotare la terza dose? Ecco come risolvere

Negli ultimi tempi si stanno registrando alcune segnalazioni ricevute da parte di cittadini che non riescono a completare la prenotazione della terza dose tramite il portale di Regione Lombardia, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia - in una nota - informa che "gli operatori del call center 800.89.45.45 sono a disposizione per verificare e risolvere la problematica".

"Si tratta - prosegue la nota - per la maggior parte di cittadini con tessera sanitaria emessa da altra Regione, alcuni residenti in Lombardia, altri no, vaccinati in precedenza in Regione Lombardia o in altre Regioni".

"Per queste articolate casistiche - conclude la nota - gli addetti al numero verde provvederanno a fornire adeguata assistenza per la soluzione".

Dal 18 gennaio si potrà cambiare la data di prenotazione della terza dose di vaccino anti covid senza necessità di cancellare l’appuntamento preso. L'opzione, hanno puntualizzato da Palazzo Lombardia attraverso una nota, sarà consentita in automatico accendendo al portale realizzato dalla Regione. Il vaccino si può anche prenotare in un hub vaccinale in funzione della data desiderata.

Vaccinazioni senza prenotazione

La Regione ha reso noto che i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno "accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione". Una decisione che è stata presa anche "in considerazione dell'aumento dei contagi tra la popolazione giovanile".

Nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 gennaio, infine, tutte le persone dai 12 anni in sù potranno accedere tutto il giorno (il servizio è h24, ndr) senza prenotazione per ricevere la prime dose presso l’hub vaccinale di Via Matteotti a Sesto San Giovanni.