Terza dose di vaccino: le ultime indicazioni di Ats Brianza

A partire da lunedì 20 settembre i cittadini trapiantati e immunocompromessi possono prenotare la dose aggiuntiva di vaccino anti Covid-19 attraverso la piattaforma web della Regione. Lo hanno ricordato oggi gli uffici di Ats Brianza, l'Agenzia per la Tutela della salute competente anche per il territorio di Lecco e provincia oltre a quelli di Monza, Brianza e Vimercate, facendo il punto sulle ultime indicazioni ministeriali in merito. Intanto nei giorni scorsi hanno preso il via anche nel Lecchese le somministrazioni delle terze dosi per i soggetti fragili.

"Il Ministero della salute ha fornito indicazioni sulla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19, precisando quali sono le categorie per le quali la dose addizionale è considerata prioritaria (Circolare n. 0041416-14/09/2021-DGPRE-DGPRE-P "Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19") - precisa Ats - La circolare prevede che i cittadini sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria, che hanno già completato il ciclo vaccinale primario, possano ricevere la terza dose dopo almeno 28 giorni dall'ultima somministrazione".

Per il territorio di ATS Brianza sono circa 15.000 le persone coinvolte. In particolare, sono state individuate le seguenti condizioni:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);

attesa di trapianto d'organo;

terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Gli immunocompromessi possono quindi prenotare la terza dose sul portale regionale, anche se già da giorni i reparti ospedalieri che hanno in cura pazienti con queste patologie stanno chiamando e convocando i propri assistiti direttamente. A breve sul portale saranno disponibili le indicazioni per richiedere la registrazione dei dati e procedere con la prenotazione per chi appartiene alle categorie individuate ma non riesce ad accedere alla prenotazione. Nei primi tre giorni sul territorio di ATS Brianza sono state somministrate 901 terze dosi ai cittadini rientranti in queste categorie.