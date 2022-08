Cinque librerie lecchesi possono fregiarsi del titolo di "Librerie di qualità"

Sono cinque le librerie lecchesi che possono fregiarsi del titolo di ?Librerie di qualità?, istituito dal Ministero dei Beni Culturali, per il triennio 2021-2023. Si tratta di Cattaneo Mondadori Bookstore di via Roma, del Libraccio di via Cavour, della Libreria Volante di via Bovara e di Parole nel Tempo di via Partigiani a Lecco e della libreria La Cicala di via Statale a Merate.

Tutte e cinque sono associate a Confcommercio Lecco e appartengono al Gruppo Cartolibrerie dell'associazione di categoria. "Siamo contenti e orgogliosi per questo prestigioso riconoscimento ottenuto da queste cinque librerie associate, che vedono così premiati il loro impegno imprenditoriale e culturale, ma anche la sinergia messa in atto grazie alle azioni legate a Leggermente ("Città del Libro") e a quelle delle Amministrazioni di Lecco e Merate ("Città che Legge") - sottolinea il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva - Come evidenziato anche da Ali a livello nazionale, l'albo delle librerie di qualità è la certificazione del prezioso lavoro che le libraie e i librai italiani quotidianamente svolgono per la promozione del libro e della lettura nel Paese".

Il decreto del Ministero dei Beni culturali è stato pubblicato nei giorni scorsi. Le librerie sono state esaminate e valutate su parere dell?apposita Commissione, presieduta dal direttore generale del Ministero, Paola Passarelli. Le librerie meritevoli del marchio di qualità sono 656 in tutta Italia.