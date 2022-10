Torna l'ora solare: questa notte lancette indietro di un'ora

È giunto il momento del cambio dell'ora "autunnale". L'ora solare nel 2022 scatta infatti questa notte - tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 - con lo spostamento delle lancette indietro di un'ora alle 3 del mattino. Anche i lecchesi dormiranno quindi un'ora in più ma, come contropartita, le giornate saranno più corte perché farà buio prima. Come sempre, le lancette dei dispositivi digitali (smartphone, computer e tablet) aggiorneranno automaticamente l'orario, mentre per i classici orologi e quelli analogici, l'operazione dovrà essere fatta manualmente. L’ora solare rimarrà attiva fino al prossimo 26 marzo 2023, quando dovremmo nuovamente spostare le lancette, ma questa volta 60 minuti avanti, perché entrerà in vigore l’ora legale.

Intanto continua il dibattito sull'opportunità (o meno) di mantenere il sistema attuale, che prevede 7 mesi appunto di ora legale e 5 di ora solare, dibattito cominciato in Europa nel 2018, anno in cui il Parlamento europeo si è pronunciato, con l'84% dei voti, a favore dell'abolizione dell'ora legale. Se ne parla soprattutto nel nostro Paese, dove l'ora legale in sette mesi ha fatto risparmiare 190 milioni di euro alle bollette degli italiani. Non solo: grazie al minor consumo di energia, si è evitata l'emissione di 200mila tonnellate di CO2. Queste stime sono state illustrate da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale.