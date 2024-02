Il nodo blu contro il bullismo creato dai bambini della primaria

Il 7 febbraio è la giornata contro il bullismo, fenomeno molto grave che a livello nazionale registra ancora dati decisamente preoccupanti. Diverse le iniziative di sensibilizzazione portate avanti anche nelle scuole del territorio lecchese e bergamasco. In Valle San Martino è stata molto coinvolgente e apprezzata l'iniziativa organizzata dai bambini e dalle insegnanti alla scuola primaria.

Come reso noto dal sindaco Eleonora Ninkovic, i piccoli alunni hanno realizzato con i loro corpi il nodo blu contro il bullismo, a celebrazione della giornata mondiale per dire no a ogni forma di prevaricazione fisica e verbale (anche in rete).

Un simbolo ben noto e rilanciato dalla coinvolgente immagine scattata ieri a scuola. Oggi, il delicato tema sta per essere affrontato nelle classi. E per l'occasione sono stati preparati anche alcuni disegni colorati e un dolcetto che vuole essere un "dolce atto di bellismo" invece che di bullismo.