Atto notarile sottoscritto: la Torre Viscontea diventa di proprietà comunale

E' stato sottoscritto a Milano, presso la sede della Direzione Generale Lombardia dell'Agenzia del Demanio, l’atto notarile di trasferimento di proprietà della Torre Viscontea al Comune di Lecco. Il passaggio del bene nel patrimonio comunale avviene a titolo gratuito a fronte della presentazione di un programma di valorizzazione del valore di circa 1.500.000 euro da perfezionare in 3 anni approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

L'edificio di grande valore artistico e archeologico, parte integrante del sistema di fortificazioni a difesa della città, ospita uno dei poli del Sistema Urbano Museale Lecchese, dedicato alle esposizioni temporanee e sarà sottoposto a una serie di interventi che consentiranno ai visitatori di trovarvi non solo la storia medievale del manufatto, ma anche quella della città, nonché un approfondimento sugli itinerari manzoniani.

«L'acquisizione nel patrimonio comunale della Torre Viscontea rappresenta un bel regalo di Natale per la città di Lecco - commenta l'assessore al patrimonio Maria Sacchi -. Ringrazio il dirigente Luca Gilardoni e i collaboratori dell'ufficio patrimonio per il lavoro congiunto con il settore cultura e il suo dirigente Massimo Gatti, che ci ha consentito di raggiungere un obiettivo importante, intrapreso dall'Amministrazione che ci ha preceduto. Adesso si apre un nuovo capitolo e punto di inizio relativo al progetto di riqualificazione di questo prestigioso manufatto storico, che ci ricorda il passato medievale di Lecco. Ci sarà un lavoro di condivisione con i miei colleghi assessori Giovanni Cattaneo e Simona Piazza per costruire un percorso di valorizzazione che si integri nel nostro progetto complessivo sulla città».