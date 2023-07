Il Gallavesa: simbolo lecchese dell’archeologia industriale

L'origine del nome Gallavesa è incerta, nel dialetto locale, il torrente è conosciuto come Lavall. Secondo un’ipotesi il nome deriverebbe dal dialetto veneto Gala-Vesa, cioè Chiusa-Vecchia, nome che deriverebbe dalla presenza di un confine segnato da una chiusa o da un muro tesi avvalorata da tracce ritrovate lungo il torrente. Era il vecchio confine tra Ducato di Milano e Repubblica Serenissima nominato nei Promessi Sposi da Alessandro Manzoni.

Il Gallavesa nasce a Erve dal confluire di molti piccoli corsi d’acqua estremamente ramificati, il principale è la Gallavesina. Dopo aver attraversato il comune compie un salto di 110 metri e seguendo un vero e proprio orrido raggiunge il comune di Vercurago in località Folla. Qui nel XV secolo, vennero installati un mulino e una fóla, cioè una macchina idraulica per la battitura e il lavaggio dei panni che ha dato il nome alla località. Da questo punto il torrente funge da confine naturale tra i comuni di Vercurago e Calolziocorte attraversandoli entrambi. Dopo circa 8 km sfocia a Vercurago nel lago di Garlate.

Le prime testimonianze di attività risalgono alla fine del XV secolo, tempo a cui risalgono un mulino e una “fóla”, cioè una macchina idraulica per la battitura e il lavaggio dei panni (che ha dato il nome alla vicina frazione di Vercurago ribattezzata “Folla”). Nella seconda metà del ‘500, secondo la relazione di un capitano veneziano, si trovavano cinque mulini che corrispondono agli attuali numeri civici 9 e 11 di Via Tovo, al 3 di Vicolo Tovo, al Maglio e alla “Fola”. Nel 1850, le rive del Gallavesa attraverso un’intensa attività, contribuirono notevolmente allo sviluppo dell’economia della zona, trasformando il Tovo in uno dei centri propulsori dell’economia della Val San Martino.

L’avvento delle centraline elettriche favorì la sostituzione delle ruote idrauliche, ingombranti e sempre bisognose di manutenzione, con i motori. Il primo fu montato dai tornitori Panzeri nella loro bottega del Tovo nei primi decenni del XX secolo. Di seguito, i mulini ad acqua andarono in lento e graduale deterioramento sino al loro smantellamento risalente agli anni Sessanta, che privò il Tovo della sua peculiarità archeologia industriale.

Tuttavia il torrente Gallavesa restò protagonista dell’attività industriale nel corso dei secoli a venire. Infatti, ben tre centraline, insediate sul suo corso, produssero energia elettrica fin quasi al 1980 per importanti fabbriche della zona come la Sali di Bario.

Il Maglio degli Offredi, inizialmente attivato da due ruote e poi, verso il 1930, sostituite da una sola, in ferro, proveniente da un mulino da grano di Erve dismesso risalente al 1850, rimane l’ultimo testimone di queste attività produttive, con l’intero sistema di trasmissione a cinghia ed ha mosso il maglio per la produzione di roncole e falci fino al 1981.