I Promessi Sposi a puntate: un tour in onore di Alessandro Manzoni

Nel 2023 ricorre il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Nello stesso anno si festeggiano i 40 anni dall'istituzione del Parco Adda Nord che - sempre attento alla valorizzazione delle eccellenze culturali in un'ottica di promozione del territorio - dedica al grande scrittore e poeta italiano una variegata iniziativa itinerante che interesserà l'intero corso del fiume Adda toccando ben 15 Comuni. Si chiama "I Promessi Sposi a puntate" e si tratta di un tour di letture teatrali ognuna delle quali interesserà un momento significativo del capolavoro letterario di Manzoni.

Come succede ogni estate con la rassegna di successo "I Luoghi dell'Adda", anche per "I Promessi Sposi a puntate" il Parco Adda Nord ha deciso di avvalersi della preziosissima collaborazione di Teatro Invito che si è occupato dell'aspetto artistico e contenutistico di un vero e proprio progetto culturale e teatrale. Stiamo infatti parlando di tre cicli di letture, composti ognuno da cinque puntate tematiche: 1) Il matrimonio negato, 2) La rivolta per il pane, 3) La fanciulla rapita, 4) La guerra e il contagio, 5) E venne quel benedetto giorno. Di seguito il calendario degli appuntamenti diviso "geograficamente" lungo il fiume Adda in Basso, Medio e Alto Corso.

Basso corso dell’Adda

Venerdì 3 marzo alle 20.30 a Vaprio D’Adda, Auditorium biblioteca (via Vanvitelli 42)

Sabato 11 marzo alle 16.00 a Trezzo Sull’Adda, Biblioteca comunale A. Manzoni (via Dante 12)

Venerdì 17 marzo alle 20.30 Fara Gera D’Adda, Auditorium biblioteca comunale (via Rosa 2)

Venerdì 24 marzo alle 20.30 Casirate D’Adda, Sala Consiliare “I cento passi” (via Bergamina 9)

Giovedì 30 marzo alle 20.30 Capriate S. Gervasio, biblioteca comunale Villa Carminati (piazza Villa Carminati 1).

Medio corso dell’Adda

Sabato 15 aprile alle 20.30 Cornate D’Adda, Villa Sandroni (presso sala Gaber/Jannacci)

Sabato 22 aprile alle 20.30 Robbiate, Villa Concordia, sala consiliare

Sabato 29 aprile alle 20.30 Imbersago, Mediateca, (via Cavour 6)

Sabato 6 maggio alle 17.00 Calusco D’Adda Centro civico San Fedele - ex chiesa vecchia - (viale dei Tigli)

Sabato 13 maggio alle 17.00 Paderno D’Adda, Cascina Maria.

Alto corso dell’Adda

Venerdì 21 aprile alle 20.30 Olginate, sala conferenze Ex Palazzo municipale (via Redaelli 16)

Sabato 29 aprile alle 16.00 Merate, sala civica F.lli Cernuschi (viale Lombardia 14)

Sabato 6 maggio alle 20.30 Calolziocorte, Monastero Santa Maria del Lavello

Venerdì 12 maggio alle 20.30 Brivio, salone polifunzionale della biblioteca

Venerdì 19 maggio alle 17.00 Lecco, biblioteca Pozzoli (via Bovara).

Le letture saranno curate da teatro Invito e i singoli interpreti saranno Stefano Bresciani, Luca Radaelli,

Davide Scaccianoce e Giusi Vassena. L'ingresso è gratuito. Tutte le info aggiornate sulle iniziative potranno essere lette sui siti teatroinvito.it - parcoaddanord.it e relativi canali social.

"Ancora una volta con questa importante iniziativa che ha richiesto un grande sforzo organizzativo da

parte del Parco Adda Nord puntiamo nuovamente sulla cultura - commenta Francesca Rota, Presidente Parco Adda Nord - Il 2023 si prospetta come un anno molto significativo visto che ricorre il 40esimo anniversario dell’istituzione del nostro ente, che ci piace festeggiare anche con una serie di eventi che coinvolgano i cittadini e valorizzino le eccellenze del territorio. Alessandro Manzoni con i suoi Promessi Sposi è sicuramente una di queste. La Valle dell’Adda è stata grandioso scenario di molte vicende raccontate nel romanzo e che rivivremo con questo ciclo di letture teatrali ambientate in più comuni, proprio per raggiungere e appassionare un numero più alto di spettatori possibile”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Ignazio Ravasi, consigliere delegato alla cultura e al marketing territoriale del Parco: "Alessandro Manzoni ha vissuto e narrato tempi tempestosi, racchiusi tra la rivoluzione francese, il risorgimento e l’unificazione dell’Italia. A 150 anni dalla sua morte il Parco Adda Nord ha voluto riproporre i suoi insegnamenti, così importanti per tutta la cultura italiana, promuovendo 15 letture ricavate da ' Promessi Sposi” e dalla “Storia della colonna infame' che saranno realizzate in 15 Comuni del Parco. Siamo convinti della assoluta attualità, oltre che rilevanza artistica, di queste letture".

Elena Scolari, Giusi Vassena e Luca Radaelli del direttivo di Teatro Invito, intano a tutti a seguire l'importante evento culturale vicino al territorio: "Teatro Invito, associazione teatrale professionale con sede a Lecco, nel suo percorso artistico si è confrontata, in tante forme, negli anni, con I Promessi Sposi, romanzo identificativo per la nostra città e fondativo per la letteratura italiana tutta. In occasione del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, riprendiamo la ricerca artistica sui testi del grande scrittore e presentiamo una nuova iniziativa per riaffermare lo stretto legame del territorio lombardo con il romanzo e la vocazione di Teatro Invito a dare vita teatrale alle parole del grande scrittore. Il paesaggio naturale e i luoghi letterari lungo il corso del fiume Adda si ritrovano nelle pagine del celebre romanzo e prenderanno corpo nelle voci degli attori di Teatro Invito".

Gli organizzatori hanno così pensato a "un percorso di letture a puntate che seguiranno l'ordine narrativo del romanzo, un grand tour dei Promessi Sposi, che toccherà i momenti salienti dell'opera e che si svilupperà proprio nella zona bagnata dal fiume Adda, corso d'acqua che in Manzoni diventa quasi personaggio nell'attenzione letteraria che l'autore dedica al paesaggio".