Anche il Touring club incorona il Sentiero del Viandante, scelto tra 20 cammini in 20 regioni italiane

Un nuovo modo di conoscere e valorizzare il territorio: è questa la proposta del Touring Club Italiano per il ritorno della storica iniziativa "La Penisola del Tesoro" che da oltre vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta, con una nuova veste dedicata ai cammini per invitare a vivere un’esperienza di cammino in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 giugno.

In questi due giorni tutte le regioni d’Italia, in contemporanea, ospitano eventi lungo il cammino scelto per invitare abitanti e turisti a vivere un’esperienza di conoscenza e valorizzazione dei cammini stessi, aperta a qualsiasi età e adatta a tutte le “gambe” con l’obiettivo di sottolineare come ogni cammino possa essere fruito da un ampio pubblico a partire dalle famiglie anche con bambini e non soltanto da sportivi allenati. Appuntamento dunque questo week-end (con prenotazione obbligatoria, e ulteriori info su come partecipare, sul sito del Touring): c'è una tappa anche nel Lecchese, si tratta del suggestivo Sentiero del Viandante.

Dalle Alpi alle Madonie, alla scoperta di percorsi reali e ideali

Dalle Alpi alle Madonie venti cammini in venti regioni italiane per scoprire, camminando, percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive di territori che di norma sono destinatari di una minore attenzione rispetto ai centri urbani, anche attraverso attività di approfondimento e presentazione del percorso, assaggi di produzioni tipiche, prodotti artigianali e attività di intrattenimento.

In Lombardia si percorre il Sentiero del Viandante, primo Cammino certificato dal Touring Club

In Lombardia si percorre il Sentiero del Viandante, primo Cammino ad essere certificato dal Touring Club Italiano, un cammino lungo la sponda orientale del Lago di Como, a mezza costa tra boschi di castagno e appezzamenti di ulivi, borgate solitarie e ampi panorami che si aprono sul lago. Il Sentiero del Viandante unisce Abbadia Lariana a Piantedo, in provincia di Lecco e Sondrio. Non ricalca il percorso di un’antica via di comunicazione, piuttosto è l’unione dei brevi sentieri che collegavano i paesi a lago e le borgate a mezza costa.

L'escursione targata Touring è in programma questo fine settimana: ecco dove

Strade un tempo battute da contadini e pescatori nel loro andare quotidiano tra i paesi rivieraschi – Mandello, Lierna, Varenna, Bellano, Dervio - e la miriade di frazioni di montagna. La Penisola del Tesoro di sabato 11 giugno permetterà di percorrerne un tratto panoramico da Bellano a Varenna con possibilità di ritorno in battello, mentre i numerosi tour guidati che si susseguono domenica 12 giugno, partendo dal lungolago di Bellano, borgo premiato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, permetteranno di salire al Santuario della Madonna delle Lacrime di Lezzeno, di godere del magnifico belvedere sul lago dalla Chiesa di Bonzeno e di visitare il celebre Orrido nel centro del paese.

Il presidente Iseppi: "Promuoviamo l’attenzione verso i territori, i loro protagonisti e le loro eredità culturali"

Il Touring Club Italiano, anche con "La Penisola del Tesoro" Speciale Cammini, conferma il suo impegno a prendersi cura dell’Italia come bene comune e continua a valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio, sostenendo il suo sviluppo sostenibile, accompagnando il miglioramento della qualità della vita delle comunità e promuovendo anche la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva. "L’attenzione verso i territori, i loro protagonisti e le loro eredità culturali, accanto alla promozione sia di percorsi valoriali di cittadinanza attiva sia di un turismo sempre più responsabile, etico e sostenibile, sono fattori fondamentali per il rilancio del nostro Paese”, afferma in una nota Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano.