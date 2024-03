San Patrizio, giostre, sole e... traffico: benvenuta primavera!

Che fretta c'era, maledetta Primavera? Prendiamo in prestito il passaggio della celebre hit di Loretta Goggi per buttarci nel traffico lecchese del 16 marzo. La nuova stagione scatterà a metà della prossima settimana (4.06 del 20 marzo), ma il clima della città è stato tutto meno che invernale: le vie di Lecco si sono riempite sin dalla mattinata di residenti e turisti, ma nel pomeriggio si sono accumulati vari eventi che hanno frenato la fluidità del traffico veicolare. Particolarmente bloccata la circolazione lungo le arterie che permettono di raggiungere la Strada Statale 36, più rapida la percorrenza in direzione ponte Vecchio; ovviamente la SS36 fa registrare traffico rallentato dal lago alla Brianza, i soliti trenta chilometri abbondanti di pura passione.

Sul lungolario Isonzo sono state posizionate le giostre del PasquaPark, che per il secondo anno consecutivo sarà spezzato in due, e questo ha richiamato migliaia di persone nel tratto di riva Martiri delle Foibe. A poca distanza, in via Parini, sono invece iniziati i festeggiamenti per San Patrizio: il locale The Shamrock Irish Pub ha messo in piedi il proprio villaggio a tema. Per permettere lo svolgimento della partecipata manifestazione in sicurezza il Comune ha disposto, per sabato 16 marzo, il divieto di transito veicolare dalle ore 19.00 alle ore 24.00 in via Nava, tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini, e in via Parini tratto compreso tra il civico n. 9 e via Nava; istituito il doppio senso di marcia per i residenti dalle ore 19.00 alle ore 24.00 in via Nava nel tratto compreso tra via Sirtori e via Parini, per consentire l’accesso alle proprie abitazioni e rimesse.

San Patrizio a Lecco: strade chiude, ecco quali

Per quanto riguarda domenica 17 marzo è stato deciso il divieto di transito veicolare dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in via Nava, tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini, e in via Parini tratto compreso tra il civico n. 9 e via Nava; anche in questo caso è stato istituito il doppio senso di marcia per i residenti dalle ore 18:00 alle ore 24.00 in via Nava nel tratto compreso tra via Sirtori e via Parini, per consentire l’accesso alle proprie abitazioni e rimesse.

Disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 10.00 di sabato 16 marzo 2024 alle ore 24.00 di domenica 17 marzo 2024, nell’area di parcheggio riservata ai residenti di via Nava fronte civico n. 9; L’organizzatore dovrà provvedere a posizionare e far presidiare le transenne per la chiusura delle strade ove verrà istituito divieto di transito veicolare. Dovrà essere sempre garantito il transito dei veicoli di soccorso/pronto intervento nell’espletamento delle funzioni di emergenza.