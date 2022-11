"Il progetto del quarto ponte non si tocca"

Non si ferma il confronto-scontro tra Lecco e Pescate sul quarto ponte. "Negli scorsi giorni e settimane c'è stato un traffico infernale a Lecco e la colpa secondo gli amministratori dell'opposta sponda, è del Quarto ponte che non c'e". Interviene oggi Dante De Capitani, sindaco di Pescate, rilanciando con forza l'opera pubblica. "Quarto ponte, che è bene ricordarlo, lo ha voluto e chiesto ad Anas la sola Amministrazione di Pescate, altrimenti ora non ci sarebbe nessuna ipotesi e alternativa viabilistica nel circondario lecchese - incalza De Capitani - Mi meraviglia il fatto che a progetto approvato in tanti cerchino di cavalcarlo per mandarlo fuori giri".

Il sindaco di Pescate ha quindi aggiunto: "La realtà dei fatti è una sola, e cioe che il quarto ponte non può essere modificato senza il consenso di Pescate e mi preme sottolineare una volta per tutte che, dopo aver visto le modifiche proposte da Lecco, quel consenso non arriverà".