Paralisi viabilità a Lecco. "Accelerare per il quarto ponte a doppia corsia"

"Nella giornata di venerdì 17 novembre abbiamo avuto prova di cosa accade nel momento in cui si blocca il terzo ponte. La combinazione di eventi avversi, quali lo sciopero dei mezzi e l’incidente sulla Statale 36, ha provocato una paralisi totale della città. Per oltre due ore, cittadini, lavoratori e studenti, insomma, chiunque abbia tentato invano di attraversare Lecco è rimasto bloccato in una trappola viabilistica".

La dichiarazione porta la firma del Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini che torna sulla giornata da incubo vissuta ieri da tantissimi automobilisti tra Lecco città e hinterland. L'esponente di Fratelli d'Italia rilancia la proposta del quarto ponte a doppia corsia come una priorità assoluta per la viabilità cittadina.

"Ormai i lavori della Lecco-Bergamo inizieranno non prima di un paio d'anni"

"Quello che è accaduto ci dimostra ancora di più quanto sia importante la realizzazione dell’opera del quarto ponte a doppia corsia - aggiunge Zamperini - Vista la chiusura odierna di entrambe le corsie, se avessimo avuto già operativo un by pass viabilistico, avremmo tranquillamente potuto mantenere un livello scorrevole del traffico. Oggi si è svolto un incontro in Provincia al quale erano coinvolti tutti i livelli istituzionali, per portare avanti questa proposta fortemente voluta da Fratelli d’Italia. Ora è evidente quanto sia necessario accelerare il passo sulla realizzazione del 'Quarto Ponte' in doppia corsia".

"Attenti alla tempesta perfetta"

"Ormai, c’è consapevolezza sul fatto che, nonostante la promessa di qualche politico del passato, i lavori per la nuova Lecco-Bergamo non inizieranno prima di un paio d'anni. È assolutamente auspicabile e necessario che vengano prima conclusi i lavori per il 'Quarto Ponte' a doppia corsia, in modo tale che non ci sia una concomitanza di lavori pubblici che creerebbe nella zona del Bione, una 'tempesta perfetta' dal punto di vista viabilistico".