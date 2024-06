Il Traghetto di Leonardo a Imbersago è vicino alla rinascita

Rinasce il traghetto di Leonardo? Nei giorni scorsi a Imbersago si è riaccesa la speranza di vedere tornare in azione l'ingegnoso natante che collega le due sponde dell'Adda e che replica fedelmente l'imbarcazione progettata dal grande Leonardo da Vinci, ultimo esemplare funzionante rimasto e fra le grandi attrazioni del territorio brianzolo.

Il traghetto, da sempre simbolo di Imbersago, è fermo ormai da più di un anno e mezzo a causa della mancanza di un gestore.

L'Amministrazione comunale del sindaco Fabio Vergani nei mesi scorsi aveva pubblicato manifestazioni di interesse per la gestione del traghetto, senza trovare tuttavia persone o società attratte dall'idea.

Questa volta potrebbe cambiare tutto: una cooperativa sociale si è dichiarata interessata a prendere in mano la gestione in vista dell'imminente stagione estiva, avendo trovato anche un gestore che abbia i requisiti per farlo (patente nautica e iscrizione al registro dei conducenti natanti).

Resta da capire in quali giorni il traghetto di Leonardo sarà funzionante. La gestione dovrebbe riguardare anche alcuni servizi turistici sull'Adda. Presto, dunque, una grande attrazione che risponde alla fatidica domanda "cosa vedere a Lecco?" potrebbe tornare a funzionare.

Il traghetto di Leonardo

Si tratta di un particolare tipo di traghetto a mano, che prende il nome dal suo presunto inventore, il genio Leonardo da Vinci. Uno dei due esemplari esistenti unisce i moli di Imbersago (Lecco) e Villa d'Adda (Bergamo), all'interno dell'Ecomuseo Adda di Leonardo da Vinci.