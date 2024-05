Transumanza all'alba, il bucolico risveglio di Lecco invasa da 3.200 pecore

Lecco pacificamente invasa da oltre 3.200 pecore. In tanti al risveglio di oggi, sabato 18 maggio, hanno potuto apprezzare uno scenario bucolico nel cuore della città manzoniana dove da qualche anno si ripete la transumanza di numerose greggi dirette verso la Valsassina per il periodo estivo.

C'è chi ha scattato foto o girato video affacciandosi dalle finestre, altri ancora arrivando in auto nella zona tra il ponte Azzone Visconti e corso Martiri non si aspettavano di essere "circondati" da migliaia di ovini. A guidare la transumanza il team di pastori guidato da Andrea Galbusera che in diretta ci ha raccontato l'ingresso in città dal secondo ponte poco prima delle 7.

"Siamo partiti da Galbiate, zona San Michele e ora stiamo passando da Lecco - ci racconta Andrea alle 7.30 -Due greggi proseguiranno da Ballabio verso la Valsassina. Uno raggiungerà Pasturo, l'altro Cremeno, mentre il primo gruppo di pecore salirà verso la Val Boazzo per poi approdare nei prossimi giorni a Morterone, i capi sono 3.250".

Per Andrea e colleghi un lavoro impegnativo, ma anche affascinante, come dimostra il grande interesse di tanti lecchesi per la transumanza in quest'alba bucolica.