L'invasione delle pecore porta in dono 1.000 euro alla ricerca

Non solo tenerezza e curiosità, le pecore hanno portato in dono anche mille euro di solidarietà. L'iniziativa della Polisportiva Monte Marenzo (area sociale), denominata "Censimento: contare le pecore per sostenere Telethon", è giunta al termine. Tra tutti i partecipanti sono stati estratti a sorte 16 premiati per aver azzeccato o essersi avvicinati maggiormente al numero esatto di pecore transitate martedì 21 novembre 2023 a Monte Marenzo, che è risultato essere di 447 capi.

Tra i premi in palio: quadri, ceste di frutta, buoni spesa ed elettrodomestici. Bem cinque le persone che hanno azzeccato il numero esatto: si tratta di Sandra, Irenea, Guido, Valter e Mino. E diversi altri ci sono andati vicino. ma a vincere è stata la solidarietà.

"Il concorso ha visto come vincitore assoluto e indiscusso Telethon e la ricerca scientifica - commenta Angelo Fontana, ideatore del simpatico gioco e colonna della Polisportiva - Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato al gioco, coloro che hanno donato i premi, ma soprattutto chi ci ha dato una mano a vendere i biglietti. Non è scontato riuscire a raggiungere questi risultati e questa partecipazione".

Gerolamo Fontana e Renato Milani, responsabili di Telethon Provinciale, hanno a loro volta voluto ringraziare tutti coloro che hanno con il censimento delle pecore hanno aiutato la ricerca medico scientifica: "Siamo più che soddisfatti per il successo di questa singolare iniziativa. Al termine di questa iniziativa, sono stati complessivamente raccolti ben mille euro". I vincitori verranno informati telefonicamente.