Trasporti: da settembre servizi aggiuntivi su gomma per 2,5 milioni di percorrenze

«Da settembre in Lombardia per il Tpl su gomma sono stati messi in campo servizi aggiuntivi per circa 2,5 milioni di vetture/chilometro, per un valore stimato di 11 milioni di euro nel periodo settembre-dicembre 2020. Questo nonostante non siano ancora giunte le risorse statali appositamente stanziate, in attesa del decreto ministeriale di ripartizione dei fondi stanziati tra le Regioni».

Lo ha spiegato l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito al tema del potenziamento del trasporto pubblico.

Bus turistici

«A oggi in Lombardia - ha proseguito Terzi - il ricorso a servizi aggiuntivi è stato limitato a situazioni puntuali: il dato dei 2,5 milioni di vett/km include sia i servizi messi in campo dalle aziende affidatarie dell'appalto sia il ricorso ai bus da noleggio. Le Agenzie per il Tpl, responsabili della programmazione dei servizi - ha detto ancora Terzi - si sono infatti attivate con impegno sin dal mese di maggio al fine di organizzare il servizio basandolo in misura prevalente su una "seconda ribattuta" delle corse dei bus, già in servizio nell'ambito degli attuali affidamenti, oppure estendendo la fascia di punta».

«In casi di particolare criticità, le Agenzie del Tpl hanno chiesto alle loro aziende affidatarie di prevedere servizi aggiuntivi - ha continuato l'assessore - attraverso il ricorso ai bus da noleggio. Qualora, pur auspicando che non ve ne sia necessità, permangano situazioni critiche anche per il primo semestre 2021, le Agenzie potranno altresì procedere ad affidamenti diretti alle imprese private nel rispetto della normativa vigente. Ricordo infine - ha concluso Terzi - che la Lombardia da anni è l'unica Regione a stanziare circa 400 milioni di risorse autonome per il Tpl a integrazione delle risorse del fondo nazionale trasporti».

I dati deiservizi aggiuntivi

servizi aggiuntivi programmati (percorrenze espresse in vett/km) = 2.500.000 (dal 14/09/2020 al 31/12/2020)

valorizzazione (in euro) servizi aggiuntivi programmati = 11.000.000 euro (dal 14/09/2020 al 31/12/2020)

servizi aggiuntivi da programmare (percorrenze espresse in vett/km) = 4.000.000 (previsione 1° semestre 2021)

valorizzazione (in euro) servizi aggiuntivi da programmare = 18.000.000 euro (previsione 1° semestre 2021).