Un milione al trasporto pubblico locale per mancati ricavi da covid

Pioggia di milioni da Regione Lombardia per il trasporto pubblico: l'ente ha sbloccato 20,5 milioni di euro che saranno destinati alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale, all'Autorità di Bacino del Lago d'Iseo e a Trenord. Si tratta di fondi di compensazione per i mancati ricavi da traffico relativi all'emergenza Covid-19. È quanto ha comunicato oggi in Giunta l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Nello specifico, all'Agenzia Tpl di Como-Lecco-Varese sono destinati 929.761,34 euro.

Con questa assegnazione di risorse, che segue precedenti finanziamenti sempre sullo stesso tema, per un totale oltre 744 milioni di euro relativi al periodo 2020-2022, Regione Lombardia ha completato il trasferimento dei fondi.

"Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente - eroga ulteriori risorse per il trasporto pubblico locale, sostenendo le agenzie Tpl, l'Autorità di Bacino del Lago d'Iseo e Trenord in seguito ai mancati ricavi relativi all'emergenza Covid. Uno sforzo importante, visto che tali risorse si aggiungono ai 114 milioni già stanziati, sempre per mancati ricavi da pandemia, lo scorso aprile. Senza dimenticare, inoltre, che Regione Lombardia ha già anticipato 650 milioni di euro, le risorse per tutto il 2024, comprese quelle statali, in attesa della definizione della quota delle risorse dedicate al Tpl derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti. In totale, dall'inizio dell'anno, tra risorse straordinarie e ordinarie, Regione ha finanziato 785 milioni di euro a favore del trasporto pubblico su ferro e gomma. L'ennesima dimostrazione di quanta attenzione Regione Lombardia dedichi ai trasporti e alla volontà di offrire un servizio sempre più efficiente e moderno".

La compensazione dei mancati ricavi del periodo covid non è ancora conclusa. Entro il 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ripartirà gli ultimi 200 milioni di euro residuati dagli stanziamenti emergenziali. L'erogazione di queste risorse straordinarie, insieme ai contributi ordinari regionali e statali, è fondamentale per la stabilità dei servizi e per il mantenimento dell'equilibrio economico dell'intero comparto del Tpl.

La ripartizione delle risorse

Agenzia Del Tpl Di Bergamo 779.436,75 euro

Agenzia Tpl Di Brescia 1.058.458,79 euro

Agenzia Del Tpl Como-Lecco-Varese 929.761,34 euro

Agenzia Del Tpl Di Cremona-Mantova 365.219,86 euro

Agenzia Tpl Citta' Metropolitana Di Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia 11.066.930,44 euro

Agenzia Del Tpl Di Sondrio 55.988,35 euro

Autorita’ Di Bacino Lacuale Dei Laghi D’Iseo, Endine E Moro 41.720,46 euro

Trenord 6.241.756,93 euro

Totale (Agenzie Tpl + Autorità di Bacino + Trenord) 20.539.272,92 euro.