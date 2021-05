Turismo: il diretto della domenica mattina fermerà anche ad Abbadia e a Mandello

Da Trenord un incentivo al turismo balneare sulla riviera lacustre, oltre che un aiuto alle Amministrazioni comunali alle prese con il problema del traffico e dell'atavica carenza di parcheggi per far fronte all'arrivo di migliaia di visitatori estivi. Per offrire maggiore disponibilità di posti ai passeggeri diretti sulla riva lecchese del Lago di Como, la domenica e nei festivi a partire dal 16 maggio il treno 2816 (Milano Centrale 8.20-Tirano 10.52), che riparte da Lecco alle ore 9.02, effettuerà le fermate straordinarie di Abbadia Lariana (09.09) e Mandello del Lario (09.12).

Per quanto riguarda il potenziamento del servizio ferroviario sulla sponda orientale del lago, va sottolineato che da giugno 2021 tutti i treni diretti effettueranno la fermata nella stazione di Mandello.

Grazie al provvedimento, i viaggiatori che partono da Lecco avranno a disposizione un'ulteriore corsa in direzione Abbadia Lariana e Mandello in alternativa al treno 10316 (Lecco 9.15-Sondrio 11.10). Trenord suggerisce ai clienti di organizzare il proprio itinerario di viaggio tenendo conto di questa opzione aggiuntiva, al fine di evitare il rischio di assembramenti.

Si ricorda infatti - per via delle normative vigenti in materia anti-covid - che a bordo dei convogli è in vigore il limite di accesso fino al 50% della capienza complessiva definito dalle autorità ed è necessario occupare tutti i posti a sedere disponibili, evitando di sostare in piedi per ridurre il rischio di assembramenti. Per la sicurezza di tutti i viaggiatori occorre indossare la mascherina correttamente su naso e bocca per tutto il viaggio.