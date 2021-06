Da metà giugno più collegamenti ferroviari per il lago

Treni nuovi e più collegamenti verso le città affacciate sulla riva lecchese del lago di Como: con l'aggiornamento dell'orario Trenord che entrerà in vigore domenica 13 giugno le linee lecchesi vedranno alcune novità.

Da domenica ed entro la fine della settimana sulla S8 Milano-Carnate-Lecco entreranno progressivamente in servizio quattro convogli di Caravaggio, che aggiungendosi a un quinto già in circolazione porteranno a 49 il numero complessivo delle corse effettuate sulla linea con treni di ultima generazione ad alta capacità.

Per rispondere alle esigenze della linea S8 - ad alta frequentazione - otto corse sulla linea saranno effettuate da convogli Caravaggio in doppia composizione, per un numero complessivo di otto carrozze e fino a 890 posti a sedere.

L'ampia disponibilità di posti offerta dai nuovi convogli si accompagna a un ambiente di viaggio confortevole - grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione Led, prese elettriche e Usb utili per la ricarica dei dispositivi mobili - e accessibile. I treni sono dotati di soluzioni audio e video per l'informazione a bordo e di 50 telecamere per la videosorveglianza.

Nuovi orari e nuove corse

Da domenica 13 giugno tutte le corse della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano effettueranno la fermata di Mandello del Lario, prevista al minuto .48 per i treni diretti a Milano Centrale e al minuto .12 per i treni diretti a Sondrio e Tirano.

Per potenziare il servizio per i viaggiatori diretti sulle località lacustri, fino al 29 agosto saranno attivate cinque corse: i treni 10300 (Milano P.ta Garibaldi 7.22-Colico 9.23) e 10301 (Colico 18.37-Milano P.ta Garibaldi 20.38), che circoleranno nei giorni festivi; i treni 10320 (Lecco 11.15-Colico 12.23) e 10325 (Colico 12.37-Lecco 13.45), che circoleranno il sabato e nei festivi; il treno 10321 (Colico 10.37-Lecco 11.45), che circolerà nei festivi fino al 7 agosto e tutti i giorni dall’8 al 29 agosto.

Il nuovo orario è disponibile sul sito trenord.it e su App Trenord.