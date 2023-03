"Trenord e l'app dei pagamenti malfunzionante. Il neo assessore affronti subito il problema"

?Sono molti i pendolari lombardi, utenti abituali di Trenord, a cui è stato chiesto di saldare pagamenti effettuati regolarmente nell'estate 2022, ma non andati a buon fine per un problema con la piattaforma Paypal. Colpa dei cittadini? No, responsabilità di Trenord e della sua app di pagamento. Eppure sono i cittadini a subire l?ennesimo disagio e a dover regolarizzare, tra pochi giorni, situazioni tutte da verificare, a carico loro".

Con queste parole il lecchese Gian Mario Fragomeli, neo eletto consigliere regionale nelle file del Pd, interviene in merito al disservizio verificatosi con l'app di pagamento di Trenord la scorsa estate, venuto a galla solo un mese fa quando l?azienda regionale dei trasporti ha inviato una lettera a centinaia di utenti, chiedendo loro di saldare pagamenti effettuati attraverso la piattaforma di Paypal e mai andati a buon fine, senza che gli stessi ne fossero al corrente.

"In Regione c'è un nuovo assessore ai trasporti, Franco Lucente, a cui va il mio augurio di buon lavoro e anche un consiglio - aggiunge Fragomeli - inizi il suo mandato risolvendo un problema ai tanti cittadini a cui è arrivata la richiesta di Trenord e dimostri subito discontinuità con l'assessore precedente, Claudia Terzi, che i pendolari non li ha nemmeno mai voluti ricevere. Noi giudicheremo dai fatti, ovvero dall'attenzione che la nuova giunta regionale avrà per i temi del trasporto pubblico e per i pendolari".