Treni: dal 3 luglio lavori fra Sesto e Monza, effetti anche su alcune corse lecchesi

Da domenica 3 luglio prenderanno il via gli interventi di potenziamento infrastrutturali svolti da Rfi tra Sesto San Giovanni e Monza. A causa dei lavori, la circolazione ferroviaria fra Milano e Monza subirà alcune variazioni fino a domenica 28 agosto, data prevista per la chiusura dei cantieri. Alcuni effetti indiretti, in termini di cambiamento dei convogli, ci saranno anche nei confronti dei pendolari lecchesi che utilizzano alcune corse della tratta Lecco-Milano.

Linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco

I treni circoleranno regolarmente fra Lecco e Monza. Per spostarsi fra Monza e Milano, i viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee S8 Milano-Carnate-Lecco e Milano-Bergamo via Carnate, che non prevedranno modifiche.

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

I treni viaggeranno regolarmente fra Milano Lambrate e Albairate; sarà sospeso il servizio della linea fra Milano Lambrate e Seregno. Da e per Seregno, i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S11 Rho Milano-Como-Chiasso e della linea RE80 Milano Centrale-Como San Giovanni. Si ricorda che Milano Lambrate è servita dalla linea metropolitana 2. Fra Seregno e Saronno i treni circoleranno; sul collegamento il servizio è stato rimodulato in conseguenza dei lavori. I viaggiatori possono consultare su trenord.it e sull?App il motore orario aggiornato con le modifiche.

Linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso

Alcune corse subiranno modifiche di orario di 2/4 minuti; la corsa 25201 (Como S.G. 7.03 - Milano C. 7.50) non sarà effettuata. Ulteriori dettagli sulle variazioni e gli orari aggiornati sono disponibili sul sito trenord.it e

sull?App.