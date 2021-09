Riparte la scuola, Trenord si adegua: oltre duemila corse al giorno

Poche ore all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e anche i viaggi su rotaia dovranno reggere a un grande traffico. Ogni giorno oltre 2150 corse in treno per 1 milione e 27mila sedili complessivi, bus di rinforzo, mezzi di riserva pronti in stazioni strategiche secondo piani capillari definiti con le Prefetture lombarde: Trenord mette in campo la massima capacità produttiva per la ripresa delle scuole da lunedì 13 settembre.

I numeri del servizio dal 13 settembre

1 milione e 27mila posti a sedere – circa 20mila in più rispetto al 2019 – in particolare su linee e orari a maggiore frequentazione: questi i dati del servizio garantito da Trenord per il rientro delle scuole, al massimo potenziamento reso possibile dalla flotta e dalle capacità dell’infrastruttura. Complessivamente saranno effettuate oltre 2150 corse su treno; saranno previsti collegamenti automobilistici di rinforzo in stazioni strategiche saranno disponibili bus aggiuntivi, pronti in caso di necessità.

L’offerta è stata ulteriormente rivista in coordinamento con le Prefetture lombarde e con le aziende di trasporto, apportando modifiche sulla base delle specifiche esigenze di ogni territorio, e sarà oggetto di uno stretto monitoraggio.

Le indicazioni per viaggiare in sicurezza

Sui mezzi rimane in vigore il limite di accesso all’80% della capienza complessiva definito dalle Autorità. Ai passeggeri è chiesto di occupare prioritariamente i posti a sedere; una volta che sono tutti utilizzati, è possibile sostare in piedi nei corridoi e nei vestiboli, mantenendo il distanziamento e lasciando libero il passaggio per la salita e la discesa.

L’App Trenord è dotata di una funzione che indica in tempo reale il livello di riempimento del treno durante il viaggio: prima di salire a bordo, i clienti che partono da stazioni intermedie possono verificare il dato relativo alla corsa, evitando di salire nel caso in cui si sia già raggiunto il limite consentito.

Le stesse informazioni di Trenord saranno riportate anche sull'app Moovit, l'app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da milioni di viaggiatori in Italia e in Lombardia, grazie a una campagna di comunicazione congiunta avviata dalle due aziende. Da lunedì 13 tutti gli utenti in Lombardia che useranno l'app Moovit visualizzeranno un avviso che li inviterà a viaggiare in modo responsabile e per ogni treno Trenord potranno consultare in real time le informazioni della corsa.

Sito e App Trenord, ma anche cartelli installati a bordo treno e in stazione ricordano inoltre che sui mezzi è necessario indossare la mascherina su naso e bocca per tutta la durata del viaggio; per una maggiore sicurezza, ai passeggeri si richiede di ridurre al minimo i dialoghi.

Le attività di sanificazione

Ogni giorno Trenord effettua circa 6000 interventi di sanificazione sui propri mezzi, che insistono in particolare sui punti di contatto come pulsantiere, maniglie, corrimano; in media, ogni convoglio è sottoposto a tali operazioni 3 volte al giorno.