Troppi turisti: per gestire i flussi Trenord lancia nuove corse

Overtourism a Varenna e sul lago? Il fenomeno riguarda in particolare il trasporto ferroviario: i treni sono spesso presi d'assalto dai turisti e le stazioni talmente affollate da indurre le persone a sedersi persino sui binari, con un conseguente grave problema di ordine pubblico.

Da più parti, nelle scorse settimane, si erano levate richieste per un possibile potenziamento del servizio di trasporto pubblico, così da diluire i flussi turistici in ingresso e in uscita dai comuni della riviera. Non sono mancate richieste più 'politiche', finalizzate a migliorare la sicurezza attraverso un maggiore presidio degli agenti.

Una buona notizia in ottica gestione dell'affollamento turistico giunge ora direttamente da Trenord, che ha annunciato il potenziamento delle linee suburbane nella Città metropolitana di Milano e in alcune aree della regione fra le quali appunto lago e Valtellina.

Il potenziamento sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano viene così illustrato dalla stessa Trenord: "Più corse per rispondere ai flussi turistici, soprattutto il sabato e nei festivi, e una flotta di treni di nuova generazione. Con l'orario estivo l'intera offerta sulla linea è garantita da convogli Donizetti e Coradia, che negli orari di maggiore afflusso circolano in doppia composizione".

Le nuove corse istituite

Di seguito i dettagli del potenziamento sulla linea, che fino all'8 settembre ha capolinea a Colico, per lavori avviati da Rfi fra Colico e Tirano che comportano la sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta interessata dal cantiere:

2822 Milano Centrale 11.20-Colico 12.46; circola il sabato e nei festivi

2830 Milano Centrale 15.20-Colico 16.46; circola il sabato e nei festivi

2844 Milano Centrale 22.20-Lecco 23.01; circola nei festivi

2819 Colico 9.15-Milano Centrale 10.40; circola tutti i giorni

2823 Colico 11.15-Milano Centrale 12.55; circola il sabato e nei festivi

2831 circola il sabato e nei festivi con nuova numerazione 2801 e orari Colico 15.15-Milano Centrale 16.40

10343 Colico 21.37-Lecco 22.45; circola il sabato e nei festivi fino all’8 settembre

10340 Lecco 21.15-Colico 22.23; circola il sabato e nei festivi fino all’8 settembre

Lucente: "Attenzione al trasporto pubblico locale"

"Lo sforzo di Regione Lombardia, insieme a Trenord e FerrovieNord - commenta l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente - ha portato con il nuovo orario al potenziamento di numerose linee in diverse aree del territorio. Il numero dei viaggiatori continua a crescere e per questo abbiamo dovuto rimodulare l'offerta, tenendo conto anche delle alte frequentazioni turistiche che stanno coinvolgendo i nostri territori. A dimostrazione dell'attenzione che Regione continua a infondere nel trasporto pubblico locale, cercando di venire il più possibile incontro alle esigenze dei pendolari".