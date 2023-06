Nasce lo Spazio informativo sulla mediazione familiare

Firmato il protocollo d’intesa: parte lo "Spazio informativo sulla mediazione familiare e sul metodo della coordinazione genitoriale" presso il tribunale di Lecco. L'accordo è stato siglato nei giorni scorsi da Epeira-incontrare il conflitto, tribunale e Ordine degli avvocati di Lecco.

Lo spazio informativo è un servizio gratuito finalizzato a fornire informazioni che permettano, a chi si trova a vario titolo coinvolto in vicende separative, di conoscere gli aspetti specifici della mediazione familiare, del metodo della coordinazione genitoriale e dei gruppi di parola per figli di genitori separati, al fine di valutare con consapevolezza se intraprendere o suggerire di aderire a tali percorsi.

Come nasce il servizio

Il protocollo scaturisce da un proficuo confronto tra rappresentanti di diverse professioni (mediatori familiari, giudici, avvocati, coordinatori genitoriali, psicologi e psicoterapeuti, referenti dei servizi sociali) e sancisce l’esito di un lungo ed intenso lavoro di costruzione di una rete territoriale tra tutti gli enti e le associazioni professionali che si occupano a vario titolo di gestione costruttiva del conflitto familiare.

Le finalità

Lo “sportello” potrà contribuire a diffondere la conoscenza di istituti e strumenti percorribili per promuovere il benessere dei minori coinvolti nel conflitto separativo dei genitori. L’attività informativa verrà svolta nell’assoluto rispetto e riconoscimento dell’esistenza dell’elenco dei mediatori familiari in base agli articoli del codice di procedura civile e di quanto di competenza riservato ai mediatori familiari iscritti nell'apposito elenco, in corso di formazione alla data di sottoscrizione del protocollo.

I destinatari

Destinatari dello "spazio informativo" sono le persone che si trovano a vario titolo coinvolte in vicende separative: coppie coniugali, coppie di fatto e genitori, avvocati, operatori dei servizi Territoriali, consulenti tecnici d’ufficio e di parte, altri soggetti privati e pubblici interessati.

Dove e quando

Lo spazio informativo si trova in un luogo riservato e dedicato, all’interno del Tribunale di Lecco, presso

la sede dell’Ordine degli Avvocati di Lecco; sarà attivo a partire dal 12 settembre 2023, tutti i martedì,

dalle ore 10.00 alle ore 12.30. È prevista la presenza, a titolo volontario e gratuito, di almeno un mediatore familiare professionista iscritto a una delle associazioni di mediazione familiare inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Imprese e del Made in Italy ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e un professionista formato alla coordinazione genitoriale iscritto a una delle associazioni italiane di Co.ge.

Chi sostiene il progetto

Hanno sostenuto il progetto per l’istituzione dello spazio informativo, impegnandosi a diffonderne l’esistenza sul territorio lecchese, oltre al tribunale di Lecco, l’ordine degli avvocati di Lecco e l’associazione Epeira-Incontrare il conflitto le seguenti associazioni, enti e realtà territoriali.

Ondif (Osservazione nazionale sul diritto di famiglia) sezione di Lecco; Aiaf (associazione italiana degli avvocati per la famiglia) sezione di Lecco, Aicoge (associazione italiana coordinatori genitoriali) nazionale e territoriale, InCoGe nazionale, area servizi tutela minori Comunità?? montana della Valsassina Valvarrone, azienda speciale Retesalute, Ambito territoriale di Lecco, associazione italiana mediatori familiari, Aims (associazione internazionale mediatori sistemici), Simef (società italiana di mediatori familiari), fondazione don Caccia (centro lecchese di assistenza alla famiglia - Celaf - di Lecco; consultorio familiare di Brivio, Merate, Missaglia; La casa onlus di Erba, Punto famiglia onlus di Cantù).