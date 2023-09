Troupe Rai di Report incalza l'assessore La Russa, ma lui se ne va senza rispondere (e la scambia per La7)

Le telecamere di Report incalzano l'assessore La Russa, ma lui preferisce andarsene senza rispondere (e le scambia per quelle di La7). È accaduto oggi, alla Casa dell'economia di Lecco in occasione della firma del progetto "Stazioni sicure", che la Regione ha deciso di rinnovare per favorire i controlli e la sicurezza sui treni e nelle stazioni ferroviarie della provincia.

Poco prima della riunione, aperta a sindaci, rappresentati delle forze dell'ordine e stampa, il giornalista e l'operatore della troupe della trasmissione Report (Rai 3) hanno cercato di porre alcune domande all'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Romano La Russa, il quale non ha però "apprezzato" i quesiti a lui rivolti riguardanti - stando a quanto trapelato - alcune questioni legate alla Regione e a una campagna elettorale del passato.

"Ma La7 è così, ce la teniamo..."

"Mi hanno chiesto di rispondere a qualcosa di 15 anni fa, io non c'ero nemmeno - ha detto lo stesso Romano La Russa nel suo intervento - Ma La7 è così, ce la teniamo. Chi la vuole ascoltare, la ascolti... Chiedo scusa per quel piccolo, direi abbastanza disgustoso, intermezzo iniziale. Ma ora proseguiamo perchè la giornata di oggi è importante in quanto vede definire un'operazione molto importante che va nella direzione di dare sempre più sicurezza ai cittadini. Grazie a tutti per l'impegno profuso su questo fronte".

All'uscita i due componenti della troupe di Report si sono nuovamente avvicinati all'assessore regionale per provare a porre altre domande alle quali il diretto interessato ha preferito sempre non rispondere, salendo poi sull'auto e allontanandosi, cercando in qualche modo di stemperare la (pur lieve) tensione salutando gli interlocutori: "Ciao e grazie".