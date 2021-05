Nuovo tentativo di truffa sui cellulari: carta bloccata, ma occhio al link!

Un nuovo tentativo di truffa colpisce anche in provincia di Lecco. Sono molte, infatti, le segnalazioni di sms truffa arrivati sui cellulari in questi giorni, provenienti da diversi istituti di credito, che invitano gli utenti ad accedere ai propri home banking per risolvere problemi con le proprie carte di credito bloccate. Nel caso specifico che stiamo trattando, il messaggio-truffa si riferisce a un presunto conto Ing.

Si tratta in realtà di una delle truffe più diffuse e longeve della rete, che da ormai vari mesi sta facendo leva sull'emotività e la scarsa conoscenza dei meccanismi bancari (nessuna banca invia sms chiedendo ai correntisti di "loggarsi" per sbloccare una carta di credito), a volte riesce nell'intento criminale e una volta carpite le credenziali d'accesso, svuota il conto corrente della vittima.

Occhio al link truffa

Il messaggio tipo di questa truffa recita più o meno quanto segue: "Gentile cliente. La sua carta (seguita dal nome della banca) è stata bloccata per mancata sicurezza web, per informazioni proseguire tramite il portale indicato: (link)". Se ricevete messaggi del genere, evitate di cliccare e non inserire mai, per nessun motivo, i vostri dati di accesso. Per qualsiasi dubbio contattate sempre la banca.