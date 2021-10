Finte escort, l'ultima frontiera delle truffe online

Truffe online in aumento e il sesso a pagamento non è immune. Complice probabilmente la pandemia e una situazione di crisi diffusa, i casi sono in aumento anche attraverso il meccanismo delle finte accompagnatrici.

A denunciarlo è Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che ha evidenziato la tendenza attraverso le recensioni scritte dagli utenti. Rispetto al 2014 sono aumentate del 322,56% le recensioni a 1 stella che segnalano una situazione di grave disagio o pericolo per la sicurezza del cliente della escort: significa che non sono giudizi legati a una cattiva esperienza (che, a quanto pare, di solito rientra in una valutazione da 2 stelle), ma segnalano precisamente un pericolo o una truffa.

Il 2020 ha registrato il +38,55% di recensioni a 1 stella rispetto al 2019, tendenza confermata anche dal report nazionale 2020 dell'attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Durante lo scorso anno sono stati trattati 98.000 casi di truffe online e di questi 636 riguardano solo nello specifico il "sextortion", utilizzato dai criminali per ricattare una persona sulla base di immagini o filmati che mostrano la vittima mentre compie atti sessuali.

Sono 600 anche le recensioni che fino a settembre 2021 segnalano truffe di finte escort in tutta Italia (nel 2020 in totale sono state 629), numero che tende a crescere di mese in mese entro la fine di quest'anno.

L'utilizzo della recensione come mezzo per difendersi dalle truffe sta acquisendo una maggiore popolarità ed efficacia. Infatti, dal 2014 a settembre 2021, le recensioni di escort pubblicate in totale da Escort Advisor sono 233.135. Ogni giorno sul sito si trovano in media 20mila escort con recensioni, attive nella propria città e appunto recensite dagli utenti. Circa il 70% delle escort che si pubblicizzano online in Italia ha almeno una recensione su Escort Advisor, in alcune province anche il 90%.

Con il proprio motore di ricerca, Escort Advisor indicizza tutti gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia che poi possono essere recensiti dagli utenti. Grazie a questa attività giornaliera, è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così una sicurezza per coloro che cercano informazioni.

La truffa delle ricariche

Oltre al sextortion, esiste anche un tipo di truffa: quelle delle finte escort attraverso il meccanismo delle ricariche. Come funziona? Prima di tutto il truffatore pubblica un annuncio con lo stesso numero di telefono, in diverse città e rigorosamente con foto diverse e false; l'annuncio viene pubblicato su più siti di incontri, scelti perché non hanno un controllo sui contenuti; quando si chiama, risponde una ragazza complice che recita una parte facendo sembrare l'annuncio veritiero, oppure risponde una persona tramite WhatsApp.

Il truffatore puntualmente dà appuntamenti in luoghi generici della città, tipo "sono vicino alla stazione", ogni città ne ha una; chiede in anticipo o buoni Amazon o Google, ricariche PostePay, bonifico rapido, anche di piccoli importi di solo 20-30 euro per verifica la serietà del cliente o per fermare la prenotazione o per scambio di foto e/o video; una volta verificato l'arrivo del denaro, la finta escort sparisce bloccando anche il contatto. Se il cliente prova a richiedere più dettagli e a insistere viene bloccato o ricattato con la minaccia di diffondere i suoi dati e il contenuto della trattativa sul web. Dopo un po' i truffatori cambiano città e ricominciano a mietere vittime con lo stesso schema.

"Esistono strumenti per tutelarsi"

"È incredibile che nel 2021 si continui a portare avanti questo tipo di truffe, ormai si hanno gli strumenti per tutelarsi trovando maggiori informazioni affidabili che riportano le esperienze di altre persone - spiega Mike Morra, Ceo di Escort Advisor - La cosa positiva è che i frequentatori di escort stanno utilizzando sempre di più le recensioni per riconoscere situazioni di pericolo ed evitarle".