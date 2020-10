"Visit lake Como": Varenna, Dervio e Colico fanno squadra nel turismo

Si chiamerà "Visit lake Como" lo stand che i Comuni di Colico, Dervio e Varenna avranno alla fiera Ttg Travel Experience che si svolgerà a Rimini dal 14 al 16 ottobre.

Ttg è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Lo stand di Varenna, Colico e Dervio avrà come slogan "La tua vacanza 365 giorni all'anno" con l'obiettivo dichiarato di allungare sempre più la stagionalità e ampliare al massimo le proposte turistiche per un pubblico sempre alla ricerca di alternative ed esperienze nuove. Dervio, Varenna e Colico saranno gli unici comuni del lago con un loro stand dedicato alla importante fiera turistica; oltre ai tre Comuni saranno presenti nello stand le Pro loco, gli enti turistici, tour operator locali e il Museo della Guerra bianca.

Gli amministratori di Colico, Dervio e Varenna sottolineano che «si è deciso di fare una promozione trasversale e uniforme, predisponendo un unico folder che contiene più esperienze offerte dai tre territori che all'esterno vengono visti come un unico distretto turistico».

«Questa iniziativa - sottolineano il sindaco di Varenna Mauro Manzoni, di Colico Monica Gilardi e di Dervio Stefano Cassinelli - segna un ulteriore passo verso una collaborazione sinergica avviata tra i nostri paesi, siamo convinti che unire le energie, specialmente sul fronte turistico dove il prodotto da vendere è il lago di Como, sia la strada giusta e siamo convinti che questa possa essere una esperienza che faccia da apripista per il futuro».

Lo stand "Visit lake Como - Colico Dervio Varenna - La tua vacanza 365 giorni all'anno" sarà collocato nel padiglione C5 N. 159.