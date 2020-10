Elettrificazione Como-Lecco, Turba: «Erba si impegni a recuperare i 78 milioni promessi»

«Il consigliere di minoranza Raffaele Erba chiede collaborazione dalla Regione per nascondere il suo totale fallimento e le sue promesse non mantenute; l'unica cosa che deve fare è impegnarsi per ottenere il finanziamento statale promesso e più volte annunciato in pompa magna ma mai arrivato; risorse che devono essere recuperate dal piano di investimenti di Ferrovie dello Stato capiente per un valore di 1,4 miliardi di euro». Così si è espresso il sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba.

«Erba l'11 settembre aveva pubblicamente dichiarato che il "suo" Governo investirà 78 milioni di euro per l'elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, risorse che sarebbero state, secondo Erba, inserite nel contratto di programma tra Rfi e Ministero dei Trasporti, ma è stato sbugiardato clamorosamente dai fatti perché di quei milioni promessi purtroppo non arriverà nemmeno un centesimo: l'ennesimo fallimento di Erba, che per il territorio comasco continua a non fare nulla e di tutto il Governo che si dimentica costantemente della provincia».

«Ma il consigliere grillino - prosegue Turba - riesce a fare ancora di peggio, incolpando il sottoscritto e Regione Lombardia per il mancato finanziamento affermando che spetterebbe alla Regione all'ammodernamento dell'opera. Evidentemente continua a sbagliare indirizzo. Forse non sa che la Como-Lecco è una linea ferroviaria dello Stato, della società statale Rfi che fa riferimento al Governo, non certo di Regione Lombardia. Forse non sa che Regione Lombardia ha più volte chiesto a Rfi di inserire l'elettrificazione nel contratto di programma tra Rfi e Ministero dei Trasporti, formalizzando la richiesta in ogni sede utile compreso il tavolo di ascolto tra le Regioni e la società statale che gestisce la rete. Ad oggi questo intervento non è incluso nel contratto di programma. Erba anche con le sue ultime dichiarazioni dimostra di aver clamorosamente preso in giro i comaschi, fatto che verrà ulteriormente confermato quando il ministro competente risponderà alla giusta interrogazione dell'onorevole Nicola Molteni».